На час дії воєнного стану держслужбовцям дозволять виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. Таке рішення 23 січня ухвалила Рада національної безпеки та оборони (РНБО), повідомив під час вечірнього відеозвернення президент Володимир Зеленський. Відповідні зміни до законодавства впродовж пʼяти днів має внести Кабмін.

За його словами, обмеження на виїзд під час воєнного стану стосуються всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це також стосується правоохоронців, народних депутатів, прокурорів.

«Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», – сказав президент.

Державні службовці зможуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. Кабінету міністрів має у п’ятиденний термін має внести відповідні зміни до правил перетинання держкордону.

Обмеження будуть стосуватися:

членів Кабміну, заступників міністрів, керівників центральних органів влади та їх заступників;

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників,

голови СБУ і його заступників;

голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення;

голови та членів Рахункової палати;

голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів;

секретаря РНБО та його заступників;

народних депутатів;

уповноваженого ВРУ та його представників,

голови Нацбанку та його заступників,

постпреда президента в АР Крим та його заступників,

голів місцевих держадміністрацій та їх заступників,

суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації.

Крім того, РНБО доручила СБУ перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад та ОВА про виїзд громадян за межі України, втому числі тих, хто внесений у систему «Шлях».