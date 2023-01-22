Президент анонсував нові гучні звільнення в органах влади

Президент України Володимир Зеленський назвав звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Також він анонсував нові гучні звільнення серед посадовців. Про це він заявив у вечірньому зверненні 22 січня.

«Сьогодні Кабмін України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питання оборони, зовнішньої політики, війни. Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах», – заявив він.

Голова держави запевнив, що цей тиждень «буде часом відповідних рішень».

«Ці рішення вже підготовлені. Не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо», – сказав президент і додав, що в кожній ситуації будуть детально розбиратися.

Президент також дотично прокоментував скандал навколо закупівель харчів для ЗСУ, які проводило Міноборони.

«Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових, тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки», – сказав він.

Зеленський зазначив, що у правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

«Окрім цього, є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу. Теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій. Від держави. Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все життя поклав на гонитву за кріслом... Повернення не буде. Дякую правоохоронцям, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість! Дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину! Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства й міцність держави поєднуються саме справедливістю», – сказав президент.

Нагадаємо, напередодні НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.