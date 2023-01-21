У розпорядженні журналістів опинилася копія угоди вартістю 13,16 млрд грн, яка була укладена 23 грудня 2022 року

Чиновники Міністерства оборони України закуповують харчові продукти для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Про це пише ZN.UA з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів.

Видання має копію угоди вартістю 13,16 млрд грн, яка була укладена 23 грудня 2022 року українським оборонним відомством на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Для порівняння видання обрало мережу магазинів «Сільпо» у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази. Зокрема, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн. Куряче стегно замовили по 120 грн за кілограм, а в магазині – 80 грн.

Видання зазначає, що ціни закупівель порівнюють із роздрібними цінами, в які вже закладено і прибуток виробника, і націнку магазину, вони апріорі вищі за гуртові.

«Так, пильний читач зауважить, що у договорі мова не лише про закупівлю, а й про надання послуг харчування. Може тому й дорожче? Ні, якщо ви зануритеся у документ, то побачите, що послуги там дійсно є як окрема стаття видатків у 30 млн грн, тобто 0,2% від загальної суми контракту, навіть не 2% і точно не два рази», – йдеться у тексті статті.

Нинішній контракт розміром на 13 млрд грн Міноборони уклало з ТОВ «Актив компані». Ця фірма має статутний капітал у тисячу гривень. У 2021 році податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

У 2019 році ТОВ «Актив компані» фігурувало у кримінальному провадженні Нацполіції №12019100100003229. Фірма для участі в тендері на поставку яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби буцімто подала підроблений акт, який не відповідав дійсності.

За місяць до укладання цього контракту з Міноборони засновником і директором «Актив компані» став Валерій Миколайович Мелеш із Білої Церкви (Київська обл.). Раніше він був директором Державного підприємства Міністерства оборони «Білоцерківський військовий торг».

«Першим засновником «Актив компані» 2016 року була Тетяна Григорівна Шеремет. Раніше вона була директором дочірнього підприємства «Одеський військторг» держпідприємства Міноборони «Управління торгівлі Південного оперативного командування». Тобто «Актив компані», найшвидше, є «прокладкою», створеною професіоналами сфери постачання харчів для військових», – йдеться у матеріалі.

В ZN.UA наголошують, що досі не отримали відповідей на жодне із наших питань щодо того, яким чином міністерство аналізує ціни у підписаних контрактах, чим обґрунтовані подібні націнки та якою, на думку відомства є прийнятна маржа для постачальника.