За державну зраду чоловіку загрожує довічне увʼязнення

Правоохоронці затримали на Волині агента російської ФСБ, який встановлював відеопастки для наведення ворожих атак на військові ешелони «Укрзалізниці». За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення. Про це у п’ятницю, 3 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, завдання російських спецслужб виконував завербований безробітний мешканець Полтави. У поле зору ворога він потрапив, коли шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Для виконання завдання чоловік приїхав у Волинську область і оселився в орендованій квартирі біля залізничної станції.

На підвіконні помешкання підозрюваний встановив телефон із камерою з віддаленою трансляцією для російських спецслужб. Так ФСБ намагалася визначити час прибуття поїздів, щоб завдати по них прицільного удару.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили кілька смартфонів, які він використовував для зв’язку з ФСБ та відеофіксації руху поїздів.

Також під час розслідування зʼясувалося, що чоловік проводив розвідку на Полтавщині, де відстежував локації мобільних вогневих груп Сил оборони.

Для конспірації зв’язку підозрюваний та його куратор із ФСБ використовували заздалегідь узгоджені кодові слова та піктограми в анонімному чаті месенджера.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.