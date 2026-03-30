За державну зраду 53-річній хмельничанці загрожує довічне увʼязнення

Правоохоронці затримали в Хмельницькому агентку російської ФСБ, яка відстежувала пересування військових ешелонів та місця паркування автомобілів українських захисників для підготовки серії терактів. Про це у понеділок, 30 березня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 53-річна місцева жителька фотографувала місця паркування авто військових і намагалася виявити розташування камер відеоспостереження. Отримані дані ворог планував використати для проникнення на стоянки, щоб замінувати транспортні засоби та підірвати їх.

Співробітники СБУ затримали підозрювану під час дорозвідки поблизу паркінгу з автомобілями військових.

Як встановили слідчі та кіберфахівці СБУ, жінку завербували представники ФСБ. Вона привернула їхню увагу через прокремлівські коментарі в соцмережі «Однокласники».

Під час розслідування також з’ясувалося, що підозрювана відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами. Зйомку вона вела приховано, тримаючи телефон біля вуха під виглядом розмови.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили хмельничанці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.