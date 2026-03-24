Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали у Рівному агента російської воєнної розвідки. Ним виявився завербований колишній працівник заводу з Донеччини, який приїхав на захід України, щоб коригувати повітряні атаки росіян. Про це у вівторок, 24 березня, повідомили пресслужби прокуратури та СБУ.

За даними слідства, 40-річний чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав підробіток у телеграм-каналах. За вказівкою куратора з початку року він об’їжджав Краматорськ і знімав підприємства, місця розташування підрозділів Сил безпеки й оборони, а також військову техніку.

На початку березня зловмисник приїхав до Рівного, де продовжив збирати інформацію для ворога. Його затримали в одній із промислових зон міста, коли він знімав на телефон фасад підприємства.

За даними правоохоронців, російську розвідку цікавили насамперед підприємства оборонно-промислового комплексу та місця зосередження українських військових.

У Рівному агент оселився в готелі, а на розвідку їздив на таксі. Під час поїздок він фотографував об’єкти, а також намагався виявити місця розташування мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів.

Співробітники СБУ задокументували його діяльність і затримали на гарячому. Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон із координатами українських об’єктів на картах, які він планував передати російській розвідці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.