Завербований українець коригував повітряні удари росіян у Рівному
Зловмисник передавав координати підприємств і позицій ЗСУ російській розвідці
Правоохоронці затримали у Рівному агента російської воєнної розвідки. Ним виявився завербований колишній працівник заводу з Донеччини, який приїхав на захід України, щоб коригувати повітряні атаки росіян. Про це у вівторок, 24 березня, повідомили пресслужби прокуратури та СБУ.
За даними слідства, 40-річний чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав підробіток у телеграм-каналах. За вказівкою куратора з початку року він об’їжджав Краматорськ і знімав підприємства, місця розташування підрозділів Сил безпеки й оборони, а також військову техніку.
На початку березня зловмисник приїхав до Рівного, де продовжив збирати інформацію для ворога. Його затримали в одній із промислових зон міста, коли він знімав на телефон фасад підприємства.
За даними правоохоронців, російську розвідку цікавили насамперед підприємства оборонно-промислового комплексу та місця зосередження українських військових.
У Рівному агент оселився в готелі, а на розвідку їздив на таксі. Під час поїздок він фотографував об’єкти, а також намагався виявити місця розташування мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів.
Співробітники СБУ задокументували його діяльність і затримали на гарячому. Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон із координатами українських об’єктів на картах, які він планував передати російській розвідці.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.