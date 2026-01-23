Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка коригувала ракетні удари по енергетичній інфраструктурі та збирала розвіддані про переміщення Сил оборони. Про це у п’ятницю, 23 січня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, завдання російської спецслужби виконувала мешканка Рівненської області. Її завербували через телеграм-канали, де жінка шукала легких заробітків. Після цього агентку відрядили на Київщину, де вона об’їжджала місцеві теплоелектроцентралі та фіксувала їхній технічний стан після російських атак.

Згодом підозрювана отримала нові завдання – поїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей, щоб стежити за переміщенням військових ешелонів і колон Сил оборони України.

В Одеській області жінка оселилася в готелі з видом на залізничну станцію «Укрзалізниці» та з вікна спостерігала за рухом потягів із військовою технікою. Після цього вона переїхала на Чернігівщину, де орендувала квартиру поблизу автотраси та встановила на підвіконні телефон із камерою і віддаленим доступом для ФСБ.

Контррозвідники СБУ затримали фігурантку на Чернігівщині. Під час обшуків у неї вилучили два смартфони, змінні сім-картки та інші докази співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Затриманій загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.