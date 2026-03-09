Олексій Ходаков був добре спорядженим і мав великий туристичний досвід

У гірській місцевості Закарпаття виявили тіло чоловіка. За попередніми висновками, це зниклий ще в середині лютого досвідчений мандрівник, 50-річний доцент Одеського національного технологічного університету Олексій Ходаков. Про це ввечері 9 березня повідомив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола з посиланням на джерела у поліції.

За його словами, неопізнане тіло чоловіка 8 березня виявив турист в лісовому масиві урочища Турбат, біля гори Матияска Тячівського району. Його спустили з гір та передали на експертизу.

«Наразі встановлено, що тіло належить зниклому доценту Одеського національного технологічного університету Олексію Ходакову, який приїхав на Закарпаття з туристичною метою. Олексій Ходаков 13 лютого 2026 року прибув на Закарпаття потягом, а вже наступного дня вирушив у гірський маршрут. Востаннє виходив в інтернет увечері 17 лютого 2026 року, після чого звʼязок обірвався», – написав Віталій Глагола.

На саті Тranscarpathia.news розповідають, що 14 лютого мандрівник вийшов на маршрут з курортного селища Драгобрат. Востаннє сигнал мобільного телефону науковця зафіксували 17 лютого біля села Березово Хустського району. Це територія, яка лежить осторонь від класичних туристичних стежок, куди він прямував. За заявою рідних розпочалися пошуки туриста. Рятувальники ДСНС здійснили щонайменше 11 пошукових виходів ще у лютому, однак не знайшли чоловіка.

Олексій Ходаков мав багаторічний досвід гірських подорожей та мав добре спорядження. Причину смерті встановить судмедексперт під час розтину. На сайті ОНТУ, де він працював, зазначено, що він є кандидатом технічних наук, доцентом кафедри технології вина та сенсорного аналізу. Спеціалізація Олексія Ходакова – інноваційні технології виноробства, біохімія вина, вдосконалення технологій виробництва тихих та ігристих вин.