Перед початком операції США та Ізраїлю в Ірані 27 лютого 2026 року офіційний курс долара в Україні становив 43,20 гривні, а 2 березня після бомбардувань навіть впав до 43 гривень

Ресурс TradingEconomics Ресурс TradingEconomics написав, що індекс долара 9 березня зміцнився до понад 99 – це найвищий показник за більш ніж 90 днів. 24 Канал пояснив, що це відбулось насамперед тому, що ціна на нафту вже перевищила 100 доларів за барель через невизначеність на Близькому Сході. Адже конфлікт може призвести до перебоїв з постачанням у світі.

До речі, станом на 9 березня:

євро падає і коштує 1,156 долара – це найнижчий рівень за понад 90 днів;

фунт стерлінга впав до 1,33 долара – це також найнижчий показник за 3 місяці;

єна коштує понад 158,5 долара, що найменше за останні 2 місяці.

В НБУ сказали, яким буде курс долара в Україні?

Національний банк України пояснив 24 Каналу, що 2–8 березня на котирування та очікування ринку впливали зовнішні та внутрішні ситуативні чинники:

активізація бойових дій на Близькому Сході посилила волатильність на світових товарних та фінансових ринках;

чистий попит на валюту зростає на початку тижня та місяця через те, що банки купують валюту, щоб покрити операції з картками та готівкою після вихідних, а також через те, що оновлюються ліміти на онлайн купівлю валюти громадянами та перерахування дивідендів бізнесом.

«Коли баланс між попитом та пропозицією погіршується – гривня слабшає, коли поліпшується – зміцнюється», – пояснили в НБУ.

Також додали, що після зникнення вищезгаданих чинників ситуація на ринку покращується та змінюється динаміка курсу валют. Регулятор запевняє, що пріоритетом наразі є підтримка стабільності валютного ринку. Тобто не йдеться про фіксацію курсу валют, а про помірні двосторонні коливання в обидва боки без ризиків.

В НБУ запевняють, що вони стежать за ситуацією та згладжуватимуть коливання курсу, якщо вони будуть надмірними, з допомогою достатнього обсягу міжнародних резервів та міжнародної підтримки.

Як війна в Ірані вплинула на курс долара в Україні і чого чекати?

Та вже з 3 березня курс долар почав рости і становив 43,23 грн, 4 березня – 43,45, 5 – 43,71, 6 березня – 43,80. Після двох днів вихідних курс долара НБУ 9 березня – 43,73 грн.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає цілком ймовірним зростання долара до 44 грн на тлі загострення геополітичної ситуації. За його прогнозом, євро не сильно впаде.

«Не очікую, що офіційний курс євро в Україні на цьому тлі опуститься нижче, аніж 50 грн. Адже для цього потрібно, щоб європейська валюта на світовому ринку обвалилася. А от позначка в 44 грн для курсу долара цілком можлива», – підсумував експерт.