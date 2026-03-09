Партії одягу Zara і Bershka заблоковані у аеропортах

Партії одягу іспанської компанії Inditex, які мали доставити до Європи, затримують в аеропортах Південної Азії. Йдеться про продукцію брендів Zara, Bershka та Oysho, повідомляє Reuters. Причиною цьому стала війна на Близькому Сході, через яку авіакомпанії, зокрема Emirates і Qatar Airways, вимушено скасовували рейси.

Через це порушилися логістичні маршрути, якими одяг із фабрик у Південній Азії постачають до європейських магазинів. Один із постачальників Inditex, керівник компанії Sparrow Group Шовон Іслам, повідомив, що частина вантажів наразі заблокована в аеропорту Дакки.

За його словами, одяг мали доставити до Великої Британії через Дубай, однак робота місцевого аеропорту – призупинена, що ускладнило транспортування.Південна Азія є одним із ключових центрів світового виробництва одягу. Бренди швидкої моди значною мірою залежать від фабрик у Бангладеш, Індія та Пакистан, де виготовляють футболки, сукні, джинси та інші популярні товари.

Експерти вважають, що вантажні перевезення з Південної Азії значною мірою залежать саме від авіакомпаній Перської затоки. За словами керівника компанії Trade and Transport Group Фредеріка Хорста, понад половина авіавантажів із Бангладеш проходить через країни регіону, а ще близько 41% –через Індію.

Згідно зі звітом Inditex за 2023 рік, компанія співпрацює приблизно зі 150 постачальниками в Бангладеш, 122 – в Індії та 69 – у Пакистані.

Скорочення кількості рейсів уже призвело до різкого подорожчання логістики. За словами керівника компанії Kira Leder Олександра Натані, яка виробляє шкіряні куртки для Inditex та європейських ритейлерів, вартість авіадоставки продукції до Австрії після скасування рейсів фактично подвоїлася.

Ситуація може погіршитися: президент Асоціації виробників та експортерів трикотажу Бангладеш Мохаммад Хатем заявив, що перебої з авіаперевезеннями вже впливають на експорт.

«Загалом ми занепокоєні – попереду може виникнути нова велика криза», – зазначив він.

Якщо Ормузька протока – ключовий морський шлях між Іраном, Оманом і Об’єднаними Арабськими Еміратами – залишатиметься закритою і надалі, це може спричинити ще й зростання вартості морських перевезень.