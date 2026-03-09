Федір Шевченко очолював «Нафтогаз тепло» у 2020 та 2024 роках

Колишнього виконувача обов’язків державної компанії «Нафтогаз тепло» Федора Шевченка звинуватили у зловживання на суму близько 7 млн грн під час облаштування модульних укриттів ТЕЦ на Львівщині. Компанія управляє ТЕЦ у Новому Роздолі та Новояворівську.

Як повідомили у понеділок, 9 березня, у прокуратурі Львівщини, у жовтні 2024 року між державним товариством, що займається теплопостачанням, та підприємством-постачальником швидкозбірних захисних споруд цивільного захисту було укладено договір. За його умовами, постачальник мав встановити два укриття на 100 та 70 осіб для персоналу, який продовжує роботу навіть під час повітряних тривог.

За даними слідства, встановлені споруди за своїм типом не відповідали вимогам щодо укриттів на об’єктах критичної інфраструктури. Облаштовані укриття виявилися нижчого рівня захисту та не забезпечували належної безпеки для працівників теплових електростанцій під час ворожих обстрілів та надзвичайних ситуацій.

«Попри це, колишній виконувач обов’язків директора товариства, достовірно знаючи про невідповідність споруд встановленим вимогам, підписав платіжні інструкції, на підставі яких були проведені розрахунки з постачальником. У результаті таких дій товариству було завдано збитків на майже 7 млн грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Експосадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав колишній виконувач обов’язків ТОВ «Нафтогаз тепло» Федір Шевченко. За інформацією YouControl, він очолював підприємство у 2020 та 2024 роках.

Нагадаємо, «Нафтогаз тепло» керує теплоелектроцентралями в Новому Роздолі і Новояворівську з 2019 року за угодою з АРМА. Раніше ТЕЦ були арештовані у справі про крадіжку газу на понад 2 млрд грн ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТзОВ «Енергія-Новий Розділ». Тоді ці компанії належали львівським нардепам Богданові та Ярославу Дубневичам.