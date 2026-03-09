Імпорт зброї в Україну зріс

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2021–2025 роках Україна стала найбільшим імпортером основних видів озброєнь у світі, забезпечивши 9,7% глобального обсягу поставок. У 2024 році цей показник становив 8,8%. Головними постачальниками зброї для України залишаються США, Німеччина та Польща.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року близько 36 держав передали Києву різні види основного озброєння. Найбільші частки постачань припадають на:

США – 41%;

Німеччину – 14%;

Польщу – 9,4%.

У 2025 році обсяги постачань були меншими, ніж у 2023–2024 роках, частково через скорочення військової допомоги США. Водночас аналітики відзначають підвищення рівня секретності частини американських поставок, що ускладнює точну оцінку їх обсягу.

Також у 2025 році щонайменше 25 держав закупили озброєння у США для подальшої передачі Україні, включно з ракетами для ППО та керованими авіаційними бомбами. SIPRI враховує такі поставки як експорт зі США.

За підсумками 2021–2025 років, до п’ятірки найбільших отримувачів основних видів озброєнь у світі увійшли: Україна, Індія, Саудівська Аравія, Катар та Пакистан.

За період 2020–2024 років Україна збільшила закупівлі зброї майже у 100 разів порівняно з 2015–2019 роками, ставши світовим лідером з імпорту. Загалом імпорт озброєнь у Європі зріс на 155%, що пов’язують із війною Росії проти України та глобальною геополітичною невизначеністю. США зміцнили позиції найбільшого експортера зброї, довівши частку до 43%, тоді як експорт Росії зменшився на 64%.

Україна отримувала переважно важке озброєння, як от танки, артилерію та бойову авіацію. Європейські країни НАТО збільшили імпорт на 105%, що свідчить про активне переозброєння на тлі загрози з боку Росії.

До слова, 3 березня Володимир Зеленський в інтерв’ю для Corriere della Sera заявив, що через бойові дії на Близькому Сході в Києва можуть виникнути труднощі із забезпеченням протиповітряної оборони. Річ у тім, що Київ закуповує частину американського озброєння в межах спеціальних програм за гроші європейських партнерів, але у разі загострення ситуації в регіоні, Вашингтон може змінити пріоритети постачання.