Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі за останні 5 років
Україна збільшила закупівлі зброї майже у сто разів
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2021–2025 роках Україна стала найбільшим імпортером основних видів озброєнь у світі, забезпечивши 9,7% глобального обсягу поставок. У 2024 році цей показник становив 8,8%. Головними постачальниками зброї для України залишаються США, Німеччина та Польща.
З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року близько 36 держав передали Києву різні види основного озброєння. Найбільші частки постачань припадають на:
- США – 41%;
- Німеччину – 14%;
- Польщу – 9,4%.
У 2025 році обсяги постачань були меншими, ніж у 2023–2024 роках, частково через скорочення військової допомоги США. Водночас аналітики відзначають підвищення рівня секретності частини американських поставок, що ускладнює точну оцінку їх обсягу.
Також у 2025 році щонайменше 25 держав закупили озброєння у США для подальшої передачі Україні, включно з ракетами для ППО та керованими авіаційними бомбами. SIPRI враховує такі поставки як експорт зі США.
За підсумками 2021–2025 років, до п’ятірки найбільших отримувачів основних видів озброєнь у світі увійшли: Україна, Індія, Саудівська Аравія, Катар та Пакистан.
За період 2020–2024 років Україна збільшила закупівлі зброї майже у 100 разів порівняно з 2015–2019 роками, ставши світовим лідером з імпорту. Загалом імпорт озброєнь у Європі зріс на 155%, що пов’язують із війною Росії проти України та глобальною геополітичною невизначеністю. США зміцнили позиції найбільшого експортера зброї, довівши частку до 43%, тоді як експорт Росії зменшився на 64%.
Україна отримувала переважно важке озброєння, як от танки, артилерію та бойову авіацію. Європейські країни НАТО збільшили імпорт на 105%, що свідчить про активне переозброєння на тлі загрози з боку Росії.
До слова, 3 березня Володимир Зеленський в інтерв’ю для Corriere della Sera заявив, що через бойові дії на Близькому Сході в Києва можуть виникнути труднощі із забезпеченням протиповітряної оборони. Річ у тім, що Київ закуповує частину американського озброєння в межах спеціальних програм за гроші європейських партнерів, але у разі загострення ситуації в регіоні, Вашингтон може змінити пріоритети постачання.