США затвердили можливість придбати запчастини для переданого Україні озброєння

Державний департамент США схвалив продаж запасних частин для підтримки систем озброєння та транспорту, переданого Україні. Загальна сума угоди – 185 млн доларів, повідомили 6 лютого у пресслужбі агентства з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США.

Держдеп дозволив Україні продаж запчастин класу IX та пов'язаного з ними обладнання за кордоном. Відповідну сертифікацію вже надало оборонне агентство.

За даними американського агентства, із проханням схвалити продаж запчастин на суму 185 млн доларів раніше звернувся український уряд.

«Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», – повідомили у пресслужбі агентства.

Нагадаємо, напередодні, 6 лютого, Міноборони повідомило, що Україна отримає від Канади авіаційні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони. Військову допомогу передадуть в межах програми постачання Україні озброєння зі США коштом країн-партнерів PURL.