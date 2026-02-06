Канада передасть Україні ракети для ППО

Канада передасть Україні авіаційні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони. Про це у пʼятницю, 6 лютого, повідомило міністерство оборони України.

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову зі своїм канадським колегою Девідом Макгінті. Український міністр відзначив внески Канади в ініціативу PURL (програму постачання Україні озброєння зі США коштом країн-партнерів), що допомагають українській протиповітряній обороні відбивати масовані російські атаки.

«Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами», – йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили передачу Україні ракет AIM, що посилить українську ППО. Зазначається, що озброєння вже на шляху до України.

AIM – американські ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності, призначені для збиття повітряних цілей за межами прямої видимості. Залежно від модифікації, ракети здатні уражати ціль на відстані від 55 км до 160 км. На озброєнні США AIM перебувають з 1991 року. Ціна ракет, за різними даними, становить від 1,4 млн доларів до 3 млн доларів. Україна має на озброєні ракети AIM-7, AIM-9 і AIM-120.

Нагадаємо, 1 лютого міністр оборони Михайло Федоров після розмови зі шведським колегою Полом Йонсоном анонсував передачу Україні одного з найбільших пакетів допомоги для посилення ППО. 3 лютого стало відомо, що Швеція та Данія закуплять для України зенітні гарматні системи Tridon Mk2 на загальну суму понад 226 млн євро (понад 11,5 млрд грн).