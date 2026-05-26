Поліція встановлює, звідки зброя

Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка за перевезення зброї та боєприпасів. Про це у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Чоловіка, який є уродженцем колишнього Кам’янка-Бузького району і зараз мешкає в обласному центрі, затримали дорогою до Львова після надходження інформації про перевезення ним зброї. Поліцейські виявили у 31-річного затриманого автомат Калашникова, чотири магазини та 78 набоїв до нього. Як інформує поліція, зброю затриманий зберігав в будинку в одному з сіл неподалік Львова. Слідчі повідомили йому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Походження зброї та причетність чоловіка до збуту озброєння встановлюють.

Затриманий зберігав зброю в одному з сіл неподалік Львова. Фото поліції

Нагадаємо, недавно на Львівщині правоохоронці викрили схему продажу зброї та вибухівки, що організував 45-річний львів’янин, який перебуває в колонії.

