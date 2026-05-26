Кількість донорів чеської ініціативи зі закупівлі боєприпасів для України зменшилася вдвічі

Кількість країн, що беруть участь у чеській ініціативі зі закупівлі боєприпасів для України, зменшилась вдвічі – з 18 до дев’яти. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю газеті Financial Times, оприлюдненому 26 травня.

«Ініціатива все ще діє, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансовий внесок. Ця ініціатива забезпечувала до 50% усіх боєприпасів великого калібру для українців, тож у цьому сенсі її не можна легко замінити чимось іншим», – сказав Павел.

З 2024 року Прага організувала постачання до Києва понад 4 млн артилерійських снарядів великого калібру. Президент Чехії також зазначив, що майбутнє ініціативи може стати одним із питань для обговорення на саміті НАТО в турецькій Анкарі в липні.

Офіційно список країн, які вийшли з ініціативи, не розголошують. За словами одного із західних військових чиновників, Німеччина та деякі країни Північної Європи залишаються серед учасників, але «деякі країни зараз вважають дивним платити за те, що навіть не має належної підтримки з боку правлячих політиків країни-лідера».

Financial Times зауважує, що ситуація загострилася після повернення на посаду прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. Він заявив, що чеський уряд має зосередитися на внутрішніх витратах, зокрема на підтримці громадян, що борються з рахунками за енергоносії на тлі конфлікту на Близькому Сході. Бабіш підкреслив, що Чехія не витрачає свої гроші, а лише передає боєприпаси, купуючи їх за гроші інших держав. Під час тогорічної передвиборчої кампанії він критикував ініціативу за нібито недостатню прозорість і погрожував її призупинити.

У реалізації програми важливу роль відіграє чеська оборонна компанія CSG, яка займається закупівлею та відновленням артилерійських снарядів із країн поза НАТО для подальших постачань Україні.

Міхал Стрнад, власник і генеральний директор CSG, зазначив, що уряд Бабіша тимчасово призупиняв участь у програмі через юридичні питання, однак згодом її відновили.

Він пояснив, що поки що зарано прогнозувати, чи отримає Київ цього року менше снарядів від західних союзників, зокрема тому, що деякі країни зараз можуть використовувати альтернативні канали для постачання боєприпасів до України.

«Деякі країни-донори фактично заявили, що більше не зацікавлені у фінансуванні цієї ініціативи, тому вони купують безпосередньо у нас або в інших постачальників», – сказав Стрнад.

Раніше повідомлялось, що 25 травня уряд Чехії підтримав зміни до законодавства щодо українських біженців, які передбачають посилення умов перебування та отримання гуманітарної допомоги для частини громадян з тимчасовим захистом. Нові правила можуть набути чинності з 1 січня 2027 року.