Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, у понеділок, 26 травня повідомила, що викрила змову між ТОВ «Метртехсервіс» та ТОВ «Волинь аква стандарт» під час участі у тендері «Львівводоканалу» на повірку лічильників.

Йдеться про закупівлю послуг з повірки засобів вимірювальної техніки. Торги проводило ЛМКП «Львівводоканал» у грудні 2024 – січні 2025 року.

У Західному МТВ АМКУ повідомили, що під час підготовки та участі у тендері компанії узгоджували свою поведінку, що суперечить закону «Про публічні закупівлі» та усуває конкуренцію між учасниками. За даними YouControl, одна і та сама людина – Анатолій Камінський – є співвласником обох компаній.

Антимонопольний комітет визнав дії товариств антиконкурентними узгодженими діями, які призвели до спотворення результатів торгів.

За рішенням АМКУ, «Метртехсервіс» та ТОВ «Волинь аква стандарт» оштрафували на 48 тис. грн кожне.

У комітеті також нагадали, що компанії, які протягом останніх трьох років були притягнуті до відповідальності за спотворення результатів тендерів, можуть отримати відмову в участі у публічних закупівлях.

ТОВ «Метртехсервіс» зареєстрована з 2018 року в Рівному та належить Анатолію Камінському та Людмилі Каманіській. Компанія спеціалізується на повірках лічильників води та тепла. За даними YouControl, компанія брала участь у державних тендерах із очікуваною вартістю лотів понад 89,7 млн грн, а сума переможних тендерів становить 28,4 млн грн.

ТОВ «Волинь аква стандарт» зареєстрована з 2018 року в Рівному та належить вже вищезгаданому Анатолію Камінському та Галині Щербатюк. За даними YouControl, компанія брала участь у державних тендерах із очікуваною вартістю лотів понад 10,3 млн грн, а сума переможних тендерів становить майже 4,9 млн грн.