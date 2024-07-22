Тендер ЛМКП «Львівводоканал» оголошував у лютому 2019 року

Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між двома підприємцями на закупівлі «Львівводоканалу» із встановлення лічильників води. Йдеться про ТОВ «ГАЛІО» та ФОП Двожан А. Я.

АМКУ встановив і довів, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛІО» та фізична особа-підприємець Двожан А. Я. узгоджували свої дії під час участі у закупівлі. Тендер у лютому 2019 року оголошувало ЛМКП «Львівводоканал». Очікувана вартість закупівлі – понад 3 млн грн.

За вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів, Антимонопольний комітет вирішив оштрафувати ТОВ «ГАЛІО» на 68 тис. грн, а ФОП Двожан А.Я. на 31 тис. грн.

За даними YouControl, ТОВ «ГАЛІО» зареєстроване у грудні 2007 року у Львові на вул. Павла Полуботка. Уповноваженою особою підприємства є Олег Чернецький. Основний вид діяльності – монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

ФОП Двожан А.Я. зареєстрували у листопаді 2006 року у селі Лютовиська Старосамбірського району Львівщини, станом на зараз його діяльність припинена. ФОП займався монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.