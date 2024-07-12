Тендер, загальною вартістю 313 тис. грн, оголошувала Самбірська центральна районна лікарня у липні 2021 року

Антимонопольний комітет викрив на змові двох учасників тендеру із закупівлі фармацевтичних засобів для Самбірської центральної районної лікарні. Йдеться про приватне підприємство «Сангвіс» та ФОП Зубицька Л.М.

АМКУ встановив, що ПП «Сангвіс» та ФОП Зубицька Л.М. змовилися під час спільної участі в тендері із закупівлі фармацевтичної продукції та лікарських засобів. Тендер, загальною вартістю 313 тис. грн, оголошувала Самбірська центральна районна лікарня у липні 2021 року.

Антимонопольний комітет довів, що ПП «Сангвіс» та ФОП Зубицька Л.М. під час підготовки та участі у торгах, всупереч закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії. Це призвело до спотворення результатів торгів. За вчинені порушення ПП «Сангвіс» ошртрафували на 34 тис. грн, а ФОП Зубицька Л.М. – на 68 тис. грн.

За даними YouControl, ПП «Сангвіс» зареєстроване у лютому 2015 року у Львові на вул. Уляни Кравченко. Керівником підприємства є Тарас Кордупель. Серед діяльності підприємства – оптова торгівля фармацевтичними товарами.

ФОП Зубицька Л.М, за даними YouControl, зареєстрована у Львові у червні 2006 року на вул. Уляни Кравченко. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля.