У понеділок ввечері, 25 травня, російські війська атакували Одесу, унаслідок чого загинула людина та постраждали ще троє мешканців. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС Одещини.

За інформацією рятувальників, внаслідок удару було пошкоджено один з об’єктів міської інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку надзвичайникам вдалося швидко ліквідувати.

Олег Кіпер уточнив, що атака пошкодила фасад і скління інфраструктурного об’єкта, а також прилеглих будівель. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Ще одного чоловіка медики намагалися реанімувати, однак врятувати його не вдалося.

Також у Повітряних силах повідомили, що у ніч проти вівторка, 26 травня, російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 122 БпЛА.

За даними військових, ракети запускали з території Ростовської області та тимчасово окупованого Криму. Дрони типу Shahed, а також «Гербера», «Італмас» і безпілотники-імітатори «Пародія» запускали з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійського в окупованому Криму.

Станом на 08:30 ППО ліквідувала 111 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни. Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 11 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів у трьох місцях.

Нагадаємо, 25 травня російські окупанти вдарили ракетою по Дергачах на Харківщині. Під атаку потрапило цивільне підприємство, щонайменше 22 людей постраждали й двоє загинули