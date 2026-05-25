МЗС Польщі наголосило, що удари по диппредставництвах вважатимуться навмисними

Міністерство закордонних справ Польщі у понеділок, 25 травня, відреагувало на заяву МЗС Росії із закликом до іноземців, зокрема дипломатів, негайно залишити Київ через нібито підготовку ударів по військових цілях та «центрах ухвалення рішень». У Варшаві заявили, що розцінюють будь-які атаки на Україну як «необґрунтовану агресію», яка призводить до масштабних людських жертв і руйнування інфраструктури.

У заяві польського МЗС наголошується, що Росія сама називає війну проти України «спеціальною військовою операцією», яка, за її ж твердженнями, має бути обмежена військовими об’єктами. Тому будь-які удари по іншій інфраструктурі, зокрема дипломатичних представництвах, у Варшаві трактуватимуть як «ворожі дії».

«У зв’язку із заявою МЗС РФ, в якій іноземців, зокрема дипломатів, закликають негайно покинути Київ через планам завдати ударів по військових об’єктах та центрах прийняття рішень, Міністерство закордонних справ Республіки Польща заявляє, що незмінно розглядає будь-які атаки на Україну, зокрема на об’єкти та цивільне населення, як акти невиправданої агресії, що спричиняють величезні людські та інфраструктурні втрати», – йдеться у заяві польських дипломатів.

«Кожен випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми розглядатимемо як цілеспрямований і навмисний», – заявили у польському зовнішньополітичному відомстві.

Також у Польщі наголосили, що дії Російської Федерації мають серйозні міжнародно-правові наслідки та вкотре дискредитують роль РФ як постійного члена Ради Безпеки ООН.

МЗС Польщі закликало Росію негайно припинити «необґрунтовану та незаконну агресію» і дотримуватися міжнародних зобов’язань та договорів.

25 травня МЗС Росії оприлюднило заяву, в якій пригрозило «послідовними системними ударами» по Києву, зокрема по підприємствах українського ВПК та «центрах ухвалення рішень». Одночасно російське зовнішньополітичне відомство закликало іноземних громадян, дипломатів і працівників міжнародних організацій «якнайшвидше залишити Київ». У заяві МЗС РФ стверджувалося, що приводом для ескалації нібито стала атака на будівлю коледжу та гуртожиток у тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині.

Російська сторона заявила, що «чаша терпіння переповнена» і анонсувала удари по об’єктах, пов’язаних із виробництвом та програмуванням безпілотників у Києві. Російське МЗС також заявило про намір атакувати «командні пункти» та «центри прийняття рішень», а іноземним дипломатичним місіям фактично рекомендувало евакуацію зі столиці України. Це вже не перша подібна погроза Москви. На початку травня МЗС РФ уже закликало дипломатів залишити Київ, погрожуючи ударами у разі «провокацій» під час святкувань 9 травня.