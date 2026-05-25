Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно з Міністерством закордонних справ України запустили інформаційний ресурс Stop Russian Recruiters, присвячений викриттю російського вербування іноземців на війну проти України. Про це повідомив Координаційний штаб, у понеділок, 25 травня.

На сайті публікують інформацію про масштаби та схеми вербування, географію діяльності російських вербувальників, а також осіб, які працюють в інтересах РФ у різних країнах світу.

У Координаційному штабі зазначають, що Росія дедалі активніше залучає до війни громадян інших держав. Йдеться, зокрема, про трудових мігрантів, безробітних та представників соціально вразливих груп населення з країн Азії, Африки та Латинської Америки. Для вербування, за даними штабу, використовують обман, психологічний тиск і фінансові маніпуляції.

У межах проєкту «Хочу жить» українська сторона вже встановила особи понад 28 тис. іноземців, які підписали контракт зі Збройними силами РФ. Щонайменше 5149 із них загинули.

У Координаційному штабі наголошують, що ресурс створили для попередження потенційних жертв російської вербувальної системи, привернення уваги міжнародної спільноти та сприяння притягненню до відповідальності осіб, які відправляють людей воювати в інтересах Кремля. Також там повідомили, що в українському полоні перебувають сотні іноземців із понад 48 країн світу.