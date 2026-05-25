Останній тиждень травня у більшості регіонів України розпочався сонячно, але уже незабаром погода зміниться. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла прогноз для різних областей України.

Як повідомила синоптикиня, у вівторок, 26 травня, на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині повітря буде свіжим, протягом дня – лише +17–19°С. На Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті – +25–28°С. У більшості західних областей – +23–26°С. У інших областях України – +20–24°С.

«Характерна ознака завтрашнього дня – рвучкий, часом навіть сильний, північно-західний вітер! Дощі ймовірні у вівторок на сході, півночі та ввечері ще й у центральних областях і на Запоріжжі. На більшості території півдня та в західних областях 26 травня буде суха погода», – написала Наталка Діденко.

У Києві 26 травня буде поривчатий, сильний, північно-західний вітер. Більшу частину доби – без істотних опадів, дощ ймовірний у вівторок хіба що ввечері. Температура повітря в столиці становитиме +22–23°С.

Протягом тижня, за словами Наталки Діденко, погода погіршиться та буде прохолодно.

«Вже із середини тижня температура повітря знизиться на кілька градусів, а періодичні дощі поки що непогано себе почуватимуть в Україні», – написала синоптикиня.

За даними Укргідрометцентру, із середи, 27 травня, у більшості областей України очікуються дощі та грози, а у четвер, 28 травня, температура повітря буде від 17 до 19°С. Найтепліше буде на півдні – до 22°С тепла.