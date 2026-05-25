У неділю, 24 травня, на Львівщині, на трасі «Київ — Чоп», сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП сталася близько 18:10 поблизу села Янгелівка Буської громади. За попередніми даними, 66-річний водій автомобіля Chery Tiggo рухався у напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Peugeot 5008, за кермом якого перебував 62-річний мешканець Бродів.

Унаслідок зіткнення загинули обоє водіїв, а також 62-річна пасажирка Peugeot, жителька Бродів. Усі троє померли на місці події.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.