Відкриття приурочене до Дня Героїв, одним з яких був Андрій Парубій

В неділю, 24 травня, у Львові в межах відзначення Дня Героїв офіційно відкрили площу Андрія Парубія, який був вбитий торік. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Саме тут – біля будівлі обласної ради, де він був депутатом кількох скликань, – Андрій починав свій політичний шлях. Так місто вшанувало памʼять людини, яка все життя присвятила Україні», – написав Андрій Садовий.

Як повідомляв ZAXID.NET, за рішенням сесії Львівської міськради від 30 квітня 2026 року площею Андрія Парубія назвали частину вул. Винниченка на ділянці від вул. Личаківської до вул. Просвіти, включно зі сквером На Валах. Цю локацію обирали за погодженням із родиною Андрія Парубія.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. За інформацією СБУ, підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельников діяв на замовлення російських спецслужб. Справу про вбивство політика розглядає Франківський районний суд.

1 жовтня 2025 року, в День захисників і захисниць, президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України (посмертно).