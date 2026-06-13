Трамп провів зустріч з Усиком в Овальному кабінеті

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з українським боксером Олександром Усиком в Овальному кабінеті Білого дому. Про це у п’ятницю, 12 червня, повідомила радниця президента США з комунікацій Марго Мартін.

Подробиці зустрічі наразі не розголошуються, ані представники американської адміністрації, ані сам Усик не коментували зміст розмови.

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За інформацією ЗМІ, візит українського боксера до Білого дому міг бути пов'язаний із майбутнім днем народження Дональда Трампа. 14 червня президенту США виповнюється 80 років. Напередодні святкування біля Білого дому встановили арену для проведення турніру зі змішаних єдиноборств UFC Freedom Fights 250. Раніше Трамп заявляв про намір організувати цей захід у рамках святкування 250-річчя незалежності США.

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Під час перебування у Вашингтоні Усик також відвідав Пентагон та зустрівся з колишнім спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який брав участь у переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Водночас візит Усика до Пентагону збігся з надзвичайною подією. 11 червня будівлю частково евакуювали через проблеми з якістю повітря. У пожежно-рятувальній службі повідомляли про інцидент, пов'язаний із небезпечними матеріалами.

Нагадаємо, Усик після перемоги над Ріко Верховеном залишився лідером у статусі чемпіона в рейтингу найкращих боксерів надважкої вагової категорії.