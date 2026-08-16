Парастас відбудеться в церкві святого Климентія папи напередодні

Мисткиню Дарію Альошкіну, яка раптово померла в суботу, 15 серпня, поховають у вівторок, 18 серпня, на Личаківському цвинтарі. Про це повідомив її чоловік музикант Гордій Старух на своїй фейсбук-сторінці.

Прощання з Дарією Альошкіною відбудеться у храмі святого Климентія папи на вул. Генерала Чупринки, 70 у Львові: парастас – в понеділок, 17 серпня, о 20:00, прощання – у вівторок, 18 серпня, з 10:30, чин похорону – об 11:00.

Після цього Дарію Альошкіну поховають на полі №40 Личаківського цвинтаря. Усіх, хто хоче попрощатися з мисткинею, чекають о 14:00 на вул. Мечнікова, 33.

Як повідомляв ZAXID.NET, Дарія Альошкіна раптово померла у віці 44 років.

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Вона працювала в галузі скульптури, витинанки, графіки. З 2010 року представляла Україну з монументальними витинанками в різних країнах світу: в Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії, США, Канаді тощо.

Витинанки Дарії Альошкіної прикрашали штаб-квартиру ООН у Швейцарії, а сама художниця співпрацювала з такими знаними брендами, як Cartier, французькою дизайнеркою Issabel Daëron.