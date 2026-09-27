Операція «Вівальді» тримає з середини вересня

Українські війська досягли результатів на Лиманському напрямку на Донеччині в межах операції «Вівальді». Про це повідомив у неділю, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, який відзвітував про те, що українські військові досягають визначених цілей. За даними Зеленського, за період від 20 до 27 вересня українські підрозділи знешкодили 10660 російських солдатів убитими і пораненими.

«Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції “Вівальді” та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї нашої операції активної оборони», – повідомив Зеленський.

Про що саме йдеться, президент не уточнив.

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Володимир Зеленський повідомив, що найбільш інтенсивні бої тривають в районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Крім того, Сили оборони продовжують виконувати завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

Президент відзначив бійців Третього армійського корпусу, який проводить операцію «Вівальді» з приданими підрозділами, а також військовослужбовців 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ.

Нагадаємо, 15 вересня командувач Третього армійського корпусу та очільник угруповання військ «Центр» Андрій Білецький повідомив про початок контрнаступальної операції «Вівальді». Під час її першого етапу військові зачистили 75 км² території біля Новоселівки, Олександрівки та Ярової, ще 10 км² – деокупували. Під час другого етапу вдалося звільнити ще два населені пункти – Шандриголове і Дерилове, а також понад 40 км² території на Донеччині.

Станом на 20 вересня в межах операції українські підрозділи повернули під контроль України 125 км² територій, 50 км² з яких деокупували.

Під час операції «Вівальді» українські військові активно застосовують наземні роботизовані комплекси. Зокрема, НРК Третього армійського корпусу за дві ночі розчистили 30 км маршрутів біля Шандриголового, на що у підрозділів саперів пішов б тиждень. Крім того, під час операції застосували НРК з гранатометами для атаки українських позицій без участі української піхоти.