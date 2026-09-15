За словами Андрія Білецького, це перший з чотирьох сезонів операції «Вівальді»

Командувач Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, який готується очолити нове угруповання військ «Центр», повідомив про перші результати наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини. Про це повідомила пресслужба корпусу 15 вересня.

За словами Білецького, українські підрозділи зачистили від російської інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили Середнє.

Зачищені населені пункти (Візуалізація In Factum)

«У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 км². Ще 10 км² – деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ», – ідеться в повідомленні.

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На цьому етапі, за даними корпусу, російська армія втратила близько 1500 військовослужбовців, понад 12 тис. безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки.

Окремим напрямом операції стало порушення російської логістики. Підрозділи безпілотних систем перерізали маршрути постачання ворога. Унаслідок цього російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України – у Воронезьку область РФ. Там був згорнутий трубопровід і винесені склади.

До операції «Вівальді» залучили військовослужбовців 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ та 25-го ОПТБ корпусу. Також до операції залучили придані підрозділи: 66-ту ОМБр, 85-й тгр 8-го полку ССО, спецпідрозділ ГУР МО «Артан» та 10-й мобільний прикордонний загін «ДОЗОР».

Білецький водночас закликав не робити передчасних висновків щодо подальших цілей операції. За його словами, інформація про плани Сил оборони вийти до берегів річки Чорний Жеребець є лише припущеннями з відкритих джерел.

«Наша операція називається “Вівальді”. А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це – лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть», – сказав бригадний генерал.

Нагадаємо, 9 вересня заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник Родіон Кудряшов повідомив, що Андрій Білецький очолить нове угруповання військ «Центр, яке відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області. Воодночас коли саме зʼявиться «Центр», Кудряшов не уточнив.