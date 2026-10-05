Кейт Вінслет у 22 роки отримала першу номінацію на «Оскар»

5 жовтня британська акторка Кейт Вінслет святкує 51-й день народження. Вона стала всесвітньо відомою після ролі Роуз у «Титаніку», однак її фільмографія значно ширша. Ми зібрали шість найкращих фільмів з Кейт Вінслет, які варто переглянути.

Титанік» (1997)

Саме цей фільм зробив Кейт Вінслет світовою знаменитістю. У «Титаніку» Джеймса Кемерона вона зіграла Роуз Дьюїтт Б’юкейтер – молоду аристократку, яка вирушає в подорож на борту легендарного лайнера разом зі своїм нареченим і матір’ю.

Життя Роуз здається наперед визначеним: вдале заміжжя, дотримання правил та життя, відповідно до очікувань родини. Однак на кораблі вона знайомиться з Джеком Доусоном, бідним художником у виконанні Леонардо Ді Капріо. Їхня історія кохання розгортається на тлі однієї з найвідоміших катастроф в історії.

Фільм став світовим кінохітом і отримав 11 премій «Оскар». Для Вінслет роль Роуз стала визначальною, хоча сама акторка згодом багато разів доводила, що її кар’єра значно ширша за «Титанік».

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«Вічне сяйво чистого розуму» (2004)

Цей фільм Мішеля Гондрі показує зовсім іншу Кейт Вінслет. Вона грає Клементину – імпульсивну, емоційну та непередбачувану дівчину з яскравим кольором волосся, яка після розриву стосунків вирішує стерти спогади про свого колишнього.

Її партнером у фільмі став Джим Керрі, який зіграв замкнутого Джоела. Після того як він дізнається про рішення Клементини, чоловік також погоджується на процедуру стирання пам’яті.

Однак під час процесу Джоел починає розуміти, що насправді не хоче забувати їхні стосунки. Фільм поєднує романтичну історію з науковою фантастикою і розмірковує про пам’ять, кохання та можливість почати все спочатку.

«Життя спочатку» (2008)

Через понад десять років після «Титаніка» Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо знову зустрілися на одному екрані. Але цього разу між їхніми героями немає романтичної казки.

У центрі історії – Френк та Ейпріл Вілер, подружня пара, яка живе у передмісті Америки 1950-х років. З боку вони мають усе, що вважається ознакою успішного життя: будинок, дітей і стабільну роботу. Однак Ейпріл відчуває, що поступово втрачає себе у цій буденності.

Герої намагаються змінити своє життя та переїхати до Парижа, але їхні плани стикаються з реальністю. Вінслет створила складний образ жінки, яка бореться між власними мріями та життям, яке від неї очікують інші.

«Стів Джобс» (2015)

У біографічній драмі Денні Бойла Кейт Вінслет зіграла Джоанну Гоффман – маркетологиню та одну з найближчих соратниць Стіва Джобса.

Фільм не переказує все життя засновника Apple. Натомість сюжет зосереджений довкола кількох важливих моментів перед презентаціями його продуктів. Через діалоги та конфлікти творці фільму показують характер Джобса, його амбіції та складні стосунки з людьми, які працювали поруч.

Гоффман у виконанні Вінслет – одна з небагатьох, хто не боїться прямо говорити Джобсу те, що думає. За цю роль акторка отримала чергову номінацію на «Оскар».

«Амоніт» (2020)

У «Амоніті» Кейт Вінслет зіграла британську палеонтологиню Мері Еннінг, яка жила у XIX столітті та самостійно займалася пошуком скам’янілостей на узбережжі Англії.

Її героїня – самотня жінка, яка присвятила себе роботі та живе разом із матір’ю. Одного дня вона знайомиться із Шарлоттою Мерчісон, яку зіграла Сірша Ронан. Між двома жінками поступово виникає близький емоційний зв’язок.

Фільм вирізняється повільним темпом, камерною атмосферою та увагою до переживань героїнь. Вінслет тут грає стримано, майже без зайвих емоцій, що особливо добре підкреслює характер її персонажки.

«Лі» (2023)

Одна з найновіших великих ролей Кейт Вінслет – американська фотографка та журналістка Лі Міллер. Під час Другої світової війни вона працювала військовою кореспонденткою та фотографувала події, свідком яких стала в Європі.

Фільм показує не лише її роботу на фронті, а й особисту історію жінки, яка наполегливо намагалася донести правду про війну. Для Вінслет цей проєкт був особливо важливим: крім головної ролі, вона стала однією з продюсерок стрічки.

«Лі» демонструє акторку в образі сильної, незалежної жінки, яка не погоджується залишатися осторонь історичних подій.