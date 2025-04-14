У ніч із 14 на 15 квітня 1912 року внаслідок зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані затонув лайнер «Титанік». Найвідомішою екранізацією катастрофи є фільм «Титанік» 1997 року режисера Джеймса Кемерона.

Із моменту премʼєри культового фільму минуло 28 років. ZAXID.NET пропонує переглянути, як змінились актори, що виконали головні ролі у «Титаніку».

Леонардо Ді Капріо зіграв головну роль Джека Доусона – бідного художника, який виграв квиток на корабельний лайнер у покер. На «Титаніку» він знайомиться та закохується у доньку багатих батьків – Роуз та гине наприкінці фільму, рятуючи життя коханій.

Роль Роуз Дьюітт Бʼюкейтер виконала Кейт Вінслет. 17-річна дівчина з Філадельфії змушена вийти заміж за 30-річного Кела Гоклі, оскільки це може зберегти статусність її родини після смерті батька. Однак заради кохання до Джека Доусона вона зрікається обіцянки матері та нареченому.

Роль Кела Гоклі виконав Біллі Зейн. 30-річний зарозумілий спадкоємець сталеливарних заводів у Пітсбурзі перебуває в абʼюзивних стосунках із Роуз та перешкоджає її роману з Джеком. Він врятувався із затонулого корабля, однак під час Біржового краху 1929 року збанкрутував і застрелився.

Френсіс Фішер зіграла Руф Дьюітт Бʼюкейтер – маму Роуз, яка прагне зберегти високе соціальне становище їхньої родини після смерті свого чоловіка. Вона любить свою доньку, але соціальний статус її родини виявився важливішим, тому вона засуджує стосунки Роуз із Джеком і наполягає на її шлюбі з багатим Келом.

Кеті Бейтс виконала роль Моллі Браун – реальної пасажирки корабля, яка пливла першим класом, дружньо ставилась до Джека та позичила йому смокінг для вечері з сімʼєю Роуз. Під час катастрофи Моллі Браун організувала евакуацію жінок і дітей.

Бернард Гілл (помер у 2024 році) зіграв капітана Смітта, який після рейсу на «Титаніку» збирався піти на пенсію. Після зіткнення корабля з айсбергом він розгубився і не зміг гідно організувати евакуацію. Пізніше він зачинився в кабінеті та затонув.

Девід Ворнер (помер у 2022 році) зіграв Спейсера Лавджоя – охоронця Кела, який стежить за Джеком та влаштовує провокацію з викраденням діаманта.

Томас Ендрюс – виконавчий директор компанії Harland and Wolff і конструктор «Титаніка». Його зіграв Віктор Ґарбер. Його персонаж із відчаєм приймає той факт, що так і не зміг побудувати надійний корабель.