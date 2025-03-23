23 березня 1998 року відбулась 70-та церемонія вручення премії «Оскар». Тоді фільм режисера Джеймса Кемерона побив абсолютний рекорд, отримавши 11 статуеток із 14 номінацій.

Фільм тривалий час був найкасовішим у історії кінематографу та бив рекорди прокату. ZAXID.NET пропонує пригадати, як відбувались зйомки культового фільму.

Одна з ключових сцен фільму – Роуз (Кейт Вінслет) та Джек (Леонардо Ді Капріо) стоять на кормі «Титаніка»

Зліва на право Кейт Вінслет, Леонардо Ді Капріо та Джеймс Кемерон

Легендарна фінальна сцена, де гине Джек

Режисер Джеймс Кемерон

Зйомки занурення корабля під воду

Зйомки сцени, коли Джек рятує Роуз, яка намагалась зістрибнути з корми корабля

Леонардо Ді Капріо та Джеймс Кемерон під час зйомки сцени, коли Джек пише портрет оголеної Роуз

Джеймс Кемерон та Леонардо Ді Капріо за кадром

Зліва на право Джеймс Кемерон, Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет