27 років тому відбулась 70-та церемонія вручення премії «Оскар», на якій абсолютним тріумфатором став фільм «Титанік». Стрічку висунули на 14 номінацій, із яких вона отримала 11 нагород, зокрема у номінаціях за найкращий фільм та режисуру.

ZAXID.NET зібрав топ-7 цікавих і маловідомих фактів про популярний фільм-катастрофу.

Занурення до справжнього корабля

Режисер Джеймс Кемерон має пристрасть до глибоководних занурень, тож під час підготовки до зйомок фільму він неодноразово занурювався на дно океану до справжнього затонулого «Титаніка». Тож ті кадри уламків, які глядачі бачать у фільмі, – не цифрова графіка, а реальні кадри з корабля.

Малюнки Джека

Джеймс Кемерон не тільки дуже талановитий кінорежисер, але й чудовий ілюстратор. Він неодноразово застосовував свій талант під час роботи над кіно. Наприклад, режисер сам намалював усі роботи в портфоліо Джека Доусона – головного героя «Титаніка», роль якого виконав Леонардо Ді Капріо.

Увага до деталей

Загалом фільм триває 3 години 14 хвилин, із яких сцени, що стосуються подій 1912 року, тривають сукупно 2 години і 40 хвилин. Саме стільки часу знадобилося справжньому Титаніку, щоб затонути після зіткнення з айсбергом.

Сценарій від Кейт Вінслет

Кейт Вінслет, яка зіграла роль Роуз Дьюітт Бʼюкейтер, додала в сценарій кілька цікавих деталей, аби якомога краще втілити свою героїню на екрані. Зокрема, акторка придумала фразу Роуз, коли вони з Джеком перебували на носі корабля, який тоне: «Тут ми вперше зустрілися». Кейт Вінслет також придумала ідею, що Роуз плює в обличчя колишньому нареченому Келу наприкінці фільму, коли вона намагається втекти від нього.

Унікальна номінація на «Оскар»

У фільмі Роуз зображують на двох етапах її життя. 17-річну Роуз грає Кейт Вінслет, а 100-річну – Глорія Стюарт. На премію «Оскар» номінували обох акторок за виконання ролі однієї і тієї ж персонажки, що стало прецедентом: Кейт Вінслет на найкращу жіночу роль, а Глорію Стюарт – на найкращу жіночу роль другого плану. Жодна з акторок не перемогла.

Джека міг зіграти не Ді Капріо

Зараз уявити, що роль Джека Доусона міг зіграти інший актор, неможливо, адже його пара з Кейт Вінслет стала класикою кіно. Актори також товаришують і у житті.

Однак Джеймс Кемерон розглядав на роль 17-річного юнака й кількох інших уже відомих на той час акторів, серед яких Джонні Депп, Бред Пітт, Ітан Хоук та Маколей Калкін. Одним із вирішальних чинників, чому цю роль отримав саме Ді Капріо, стала позиція його партнерки Кейт Вінслет, яка вже тоді вважала його генієм.

Реальні персонажі

У фільмі показані чимало й реальних пасажирів лайнера. Серед них і плейбой-мільйонер на ім’я Бенджамін Гуггенхайм, якого грає Майкл Енсайн. Він каже: «Ми одягнені в найкраще й готові піти як джентльмени». Автори фільму стверджують, що ця фраза реальна, і на кораблі її висловив справжній Гуггенхайм.

За матеріалами All the Right Movies