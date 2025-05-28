Творці серіалу про Гаррі Поттера оголосили основний акторський склад, який виконає ролі Гаррі Поттера, Герміони Грейнджер та Рона Візлі. Раніше також оприлюднили імена акторів, які зіграють другорядні, але не менш важливі ролі.

Однак для багатьох глядачів персонажі культової книги Джоан Роулінг запам’ятаються у виконанні акторів серії фільмів, що вийшла у 2001-2011 роках. ZAXID.NET пропонує порівняти, як виглядатимуть персонажі у серіалі та якими ми їх звикли бачити.

Гаррі Поттер

Деніал Редкліф – Домінік Маклафлін

Гермінона Грейнджер

Емма Вотсон – Арабелла Стентон

Рон Візлі

Руперт Грін – Аластер Стаут

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Альбус Дамблдор

Майкл Гембон – Джон Літгоу

Мінерва Макґонеґел

Меггі Сміт – Джанет Мактір

Арґус Філч

Девід Бредлей – Пол Вайтгаус

Квірінус Квірел

Ян Харт – Люк Теллон

Северус Снейп

Алан Рікман – Паапа Ессієду

Рубеус Геґрід

Роббі Колтрейн – Нік Фрост

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Прем'єра першого сезону запланована на 2026 рік. Серіал дебютує на телеканалі Max і стрімінговому сервісі HBO та Warner Bros Discovery.