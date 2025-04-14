На колажі зліва на право актори – Джон Літгоу, Джанет Мактір, Пол Вайтгаус, Люк Теллон, Паапа Ессієду та Нік Фрост

Кіноплатформа HBO оголосила перших шістьох акторів, які зіграють у серіалі про Гаррі Поттера. Зокрема, автори повідомили, хто виконає ролі Дамблдора, Гегріда та Северуса Снейпа, підтвердивши чутки інсайдерів.

Як повідомляє The Guardian, до акторського складу серіалу про Гаррі Поттера увійшли:

Джон Літгоу – Альбус Дамблдор;

Джанет Мактір – Мінерва Макґонеґел;

Пол Вайтгаус – Арґус Філч;

Люк Теллон – професор Квірел;

Паапа Ессієду – Северус Снейп;

Нік Фрост – Гегрід.

Ще до офіційного оголошення акторів фанати критикували ймовірне затвердження Паапи Ессієду на роль Северуса Снейпа та Джона Літгоу на роль Альбус Дамблдора, оскільки їхня зовнішність значно відрізається від описаної у книгах Джоан Роулінг. Акторів на головні ролі Гаррі, Рона та Герміони чи інших учнів школи магії ще не оголошували. Також, за даними ЗМІ, на роль Волдеморта розглядають британського автора Кілліана Мерфі.

«Кожен сезон буде автентичним за оригінальними книгами та представлятиме Гаррі Поттера та ці неймовірні пригоди новій аудиторії в усьому світі, тоді як оригінальні, класичні та улюблені фільми залишатимуться основою франшизи та доступні для перегляду по всьому світу», – коментують автори серіалу.

Що відомо про серіал

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Прем'єра першого сезону запланована на 2026 рік. Очікується, що серіал дебютує на телеканалі Max і стрімінговому сервісі HBO та Warner Bros Discovery.

Додамо, що впродовж 2001-2011 років вийшли вісім повнометражних фільмів за книгами про Гаррі Поттера. Автори серіалу обіцяють, що у франшизі героям історії вдасться приділити більше уваги, адже час фільму значно обмежував ці можливості.