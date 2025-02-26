Джон Літгоу став першим офіційно затвердженим актором у серіалі

Актора Джона Літгоу офіційно затвердили на роль Дамблдора у серіалі про Гаррі Поттера. Таким чином він став першим офіційно затвердженим актором у серіалі від HBO.

79-річний актор не розповідає подробиць, але визнає, що прийняти це рішення було складно, сказав він в інтервʼю Screen Rant.

«Це стало для мене цілковитою несподіванкою. Мені телефонували на кінофестивалі “Санденс” щодо ще одного фільму, і це було нелегке рішення, тому що, боюся, воно визначить останній розділ мого життя. Але я дуже схвильований», – сказав він.

Нагадаємо, що зовсім недавно ми могли бачити актора у фільмі «Конклав». Також він знімався у серіалах «Декстер» та «Корона», у фільмах «Вбивці квіткової повні», «Інтерстеллар», «Останній лицар» тощо. Номінувався на премію «Оскар» як найкращий актор другого плану за роль у фільмі «Світ по Гарпу» (1982) і «Мова ніжності» (1983).

Раніше йшлося про те, що директора Ґоґвортсу може зіграти лауреат премії «Оскар» за фільм «Шпигунський міст» Марк Райленс. Пліткували й про участь Геррі Олдмана. Також ЗМІ повідомляли, що Волдеморта може зіграти Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»).

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На роль Северуса Снейпа може претендувати 34-річний британський актор Паапа Ессьєду, відомий за фільмами та серіалами «Втеча від себе», «Я можу знищити тебе» та «Анна Болейн».

Проби на ролі Гаррі, Рона та Герміони пройшли вже 32 тисячі дітей, проте виконавців ще не затвердили. Зйомки серіалу розпочнуться влітку 2025 року в знімальному комплексі в Лівсдені, де створено музей Гаррі Поттера. Планується, що серіал вийде наприкінці 2026 або на початку 2027 року.