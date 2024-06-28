Улюблених акторів у серіалі не буде, акторський склад буде повністю новим

Над новим серіалом про Гаррі Поттера працюватимуть британські письменники та сценаристи Кетлін Джордан, Том Моран та Франческа Гарді, вихід першої серії анонсують у 2026 році, повідомляє Deadline.

Франческа Гардінер, яка зараз відіграє одну із важливих ролей у розробці проєкту, раніше працювала продюсеркою та шоуранеркою третього та четвертого сезонів серіалу «Спадкоємців».

Сатиричний серіал «Спадкоємці» (Succession) виходив на НВО з 2018 року. У серіалі зображуються події навколо вигаданої родини Роїв, власників глобальної медіа імперії. Всередині родини точиться боротьба за контроль над компанією, у зв'язку з погіршенням здоров'я її патріарха Логана Роя.Серіал зібрав чимало нагород, зокрема кілька «Золотих глобусів».

Щодо серіалу про Гаррі Поттера, то Warner Bros. Discovery обіцяє, що він буде містити усі сім книг про хлопчика-чарівника. Очікується, що він матиме сім сезонів, кожен із яких відповідатиме певній книзі. Відомо, що акторський склад буде повністю новим.