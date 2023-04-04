За семи романами про Гаррі Поттера знято вімів фільмів

Компанія Warner Bros., якій належить права на екранізацію романів про чарівника Гаррі Поттера планує разом із НВО створити телесеріал за книгами британської письменниці Джоан Ролінг. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні неназвані джерела.

За даними видання, серіал відразу складатиметься із семи сезонів, по одному на кожну із книг «поттеріани». Водночас йдеться і про те, що виконавчий директор компанії Девід Заслав й голова HBO Кейс Блойс остаточно не домовились з Ролінг про усі деталі. Водночас наголошується, що угода існує і що Джоан Ролінг візьме участь у створенні серіалу.

Нагадаємо, за сімома книгами Ролінг було знято вісім фільмів про Гаррі Поттера. Далі вийшли ще три фільми із серії «Фантастичні звірі», події, що передують подіям основної саги.

Перший роман про Гаррі Поттера вийшов друком у 1997 році, останній – у 2007-му. Серію фільмів знімали з 2001-го до 2011-го років.