У перший день нового року на каналі НВО стартує спеціальний епізод «Повернення до Гоґвордсу». Його знято з нагоди 20-річчя від виходу першого фільму, «Гаррі Поттер та філософський камінь». Спеціальний епізод збере багатьох акторів, які знімались в усіх восьми фільмах про юного чарівника.

Автори обіцяють, що актори, які знову зустрінуться на одному знімальному майданчику, поділяться спогадами про зйомки, цікавими історіями, які раніше не були озвучені, розкажуть про життя після «Гаррі Поттера».

Фільм вийде 1 січня 2021 року. В Україні спецепізод легально можна буде подивитись одночасно з усім світом у Амедіатеці на OLL.TV.

Хто буде та кого ми втратили

Спецепізод дасть можливість знову зустрітись у Гоґвардсі трійці головних героїв, які працювали разом майже 10 років. Коли у вийшов перший фільм «Гаррі Поттер та філософський камінь» Еммі Вотсон виповнилося 11 років, Деніелу Редкліфу – 12, а Руперту Грінту – 13.

«Ніби ми й не розходилися! І водночас минула вічність», — зауважила Емма Вотсон,.

«Найбільше мене лякала думка, що найважливіше в нашому житті вже позаду. Але я був так радий побачити всіх знову, що зрозумів - я помилявся!», — зізнається Деніел Редкліфф.

Актори, які знову зустрінуться на одному знімальному майданчику, поділяться спогадами про зйомки (кадр з фільму)

Також у спецепізоді візьмуть участь Рейф Файнс, Джейсон Айзекс, Гелена Бонем Картер, Гері Олдман, Роббі Колтрейн, Бонні Райт, Еванна Лінч, Том Фелтон, Альфред Енох, Імельда Стонтон, Меттью Льюїс, Фелпс та Марк Вільямс та інші.

На жаль, за 20 років, що минули, «родина» Гаррі Поттера понесла великі втрати. За цей час померли кілька акторів: Алан Рікман (Снейп), Річард Гарріс (Дамблдор у перших двох фільмах, потім його замінив Майкл Гембон), Річард Гріфітс (дядько Вернон), Роджер Ллойд-Пак (Барті Крауч старший), Елізабет Спріггс (портрет Дами), Роберт Нокс (Маркус Белбі), Дейв Леджено (перевертень Сивий), Джон Герт (Оллівандер), Роберт Гарді (Фадж).

Цікаво, що Алан Рікман («Реальне кохання», «Робін Гуд. Принц злодіїв», «Міцний горішок») вів щоденники, де з гумором розмірковував про акторську гру та зіграні ролі. З них можна дізнатися, що він був незадоволений своєю роллю Северуса Снейпа. Цікаво, що він був єдиною у світі людиною, яка знала фінал сьомої книги задовго до її виходу. Роулінг вважала за необхідне ознайомити Рікмана з усією історією, щоб він ще до початку зйомок повністю розумів характер та мотивацію свого персонажа. Щоденники Алана Рікмана будуть опубліковані восени 2022 року.

Чи буде Джоан Ролінг?

Коли стало відомо про зйомки спецепізоду, багато говорили про те, що на зйомки не запросили авторку «Гаррі Поттера», письменницю Джоан Ролінг. Спочатку творці спецепізоду відмовлялися запрошувати Роулінг на зйомки на тлі звинувачень письменниці у трансфобі, а виконавці головних ролей (крім Руперта Грінта та Ральфа Файнса) намагалися максимально дистанціюватись від неї.

Джоан Ролінг

Це викликало обурення у певної частини глядачів, бо крім усього іншого, Ролінг, при передачі прав на зйомки фільмів, поставила умову, що виконувати головні ролі мають британські актори. При тому, що законодавство США щодо дітей-акторів є набагато м’якшим, а підлітки протягом зйомок швидко дорослішали, можна припустити, що студія Warner Bros. через таку умову письменниці мала додаткові проблеми. Не відомо, чи були би актори, які сьогодні її публічно засуджують, зірками, якби не наполегливість Ролінг.

Проте днями стало відомо, що письменниця з’явиться у кадрі, а актори обговорюватимуть, наскільки сильно книги Джоан Роулінг вплинули на них особисто. Про це пише газета The Independent.

Хто зняв «Гаррі Поттера»

Будуть у спецепізоді й усі чотири режисери, які працювали над фільмами. Нагадємо, хто вони, «тати», які візуалізували неймовіриний світ, вигаданий «мамою» Ролінг.

Кріс Коламбус на зйомках (фото Warner Bros. Pictures)

Першим і законним батьком кіно-Поттера є американський режисер і продюсер Кріс Коламбус. Він відомий нам завдяки фільмам «Сам удома», «Сам удома-2» та «Місіс Даубтфайр». Тобто найуспішніші стрічки Коламбуса – типові родинні комедії. Автор милих, дотепних і динамічних фільмів запропонував нам у стрічках «Гаррі Поттер і філософський камінь» та «Гаррі Поттер і таємна кімната» фактично добре підліткове кіно, де на першому місці були пригоди винахідливих тінейджерів. Те, що замість Чикаґо та Нью-Йорка у вихідних умовах була школа чаклунства, не надто ускладнило Коламбусові завдання. Він не відійшов від законів сімейного кіно, а просто зняв його зі значно більшим розмахом.

Альфонсо Куарон (фото oscar.com)

По-іншому взявся до справи мексиканець Альфонсо Куарон («Рома», «Гравітація», «Останній нащадок людства»). Автор артхаузного роудмуві «І твою маму також» у «Гаррі Поттері і в’язні Азкабану» довів, що непогано дає собі раду і з астрономічними бюджетами, і з комп’ютерними чудовиськами. Проте лише він, мабуть, зміг дозволити собі під час матчу із квідичу кілька довгих хвилин сконцентрувати увагу глядача на... парасольці, що літає під проливним дощем.

Майкл Ньюелл на зйомках (фото Warner Bros. Pictures)

У четвертій частині продюсери«поттеріани» замінили іронічного провокатора Куарона на ліричного та досвідченого британця Майка Ньюелла. Цей автор «Усмішки Мони Лізи», «Чотирьох весіль та одного похорону» та «Донні Браско» з Аль Пачино та Джонні Деппом став для Гаррі не батьком-учителем, як Коламбус, чи батьком-другом, як Куарон, а радше мудрим дідусем. Майстер мелодрам ідеально придався саме для четвертої частини, адже тут Гаррі вперше закохається, тут у нього виникнуть перші дорослі проблеми, а до небезпечних пригод та улюбленого квідичу додасться ще й великий бал.

Девід Єтс на зйомках (фото Warner Bros. Pictures)

П’яту картину доручили найменш відомому із усіх «батьків» Гаррі Поттера британцеві Девіду Єтсу. Це не перешкодило картині «Гаррі Поттер та орден Фенікса» стати для Warner Brothers знаковим, він побив абсолютний рекорд для кінокомпанії загалом. Уперше в її біографії тільки у США картину демонстрували у 4285 кінотеатрах, а також 325 комплексах, оснащених цифровими проекторами. Особливою стала стрічка й для України. Уперше популярні герої промовляли до глядача українською мовою. Гаррі Поттер заговорив голосом студента київського музучилища Івана Оглобліна, Артур Візлі – актора київського «Молодого театру» Олексія Вертинського, директор школи магів Албус Дамблдор – характерними інтонаціями Богдана Ступки. Дубляж попередніх фільмів також існує, звісно, але його робили пізніше, не при виході фільмів у прокат.

Що стосується Девіда Єтса, то йому вдалося гідно продовжити стилістику «поттеріани», не вносячи у неї якихось надто авторських коректив. Попри усі нарікання на занудство, Єтса офіційно обрали режисером усіх інших частин «Гаррі Поттера».

Чи є життя після «Гаррі Поттера»?

Виконавці трьох головних ролей прийшли на знімальний майданчик підлітками. Зараз вони є зірками. Нагадаємо, де вони знімались після десятирічної епопеї, адже усім трьом вдалося побудувати кар’єри, а не залишитись «тими з Гаррі Поттера».

Після виходу першої частини франшизи Деніел Редкліф прокинувся відомим на весь світ (хоча для нього фільм не став акторським дебютом, він дебютував у «Девіді Копперфілді» в 1999 році). На рахунку Редкліффа серіал «Записки юного лікаря» за оповіданннями Михайла Булгакова, артхаусна картина «Людина – швейцарський ніж», трилер «Втеча з Преторії», серіал «Чудотворці», фільми «Абсолютн влада», «Жінка в чорному» та десятки інших.

Емма Вотсон у 19 років потрапила до Книги рекордів Гіннесса як найоплачуваніша актриса десятиліття. Як і її героїня у фільмі, Емма обожнює вчитися. Вона закінчила Браунівський університет, а потім вступила до Оксфорду. Велику увагу актриса приділяє боротьбі за права жінок та є послом доброї волі ООН. Вона знімалась в «Елітному суспільстві» Софії Копполи, «Ної» Дарена Аранофскі, в «Маленьких жінках» Грети Ґервіг, у діснеївський «Красуні та чудовиську» та багатьох інших фільмах.

У Руперта Грінта менше проектів, з останніх – серіал «Будинок із прислугою» М. Найта Шьямалана. Він знявся у «Вбивстві за алфавітом» за Агатою Крісті, в «Уроках водіння», у «Місячній афері» тощо. А ще він єдиний з трійці став татом.