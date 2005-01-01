Найкращим фільмом «поттеріани» назвали «Гаррі Поттер та в'язень Азкабану»

Кадр з фільму «Гаррі Поттер та в'язень Азкабану»

Кінокритики профільного порталу Collider склали рейтинг фільмів за книгами Джоан Ролінг про Гаррі Поттера. Лідером визнали третю частину франшизи, «Гаррі Поттер та в'язень Азкабану».

Портал відзначає, що в стрічці мексиканського режисера Альфонсо Куарона («І твою маму також», «Гравітація», «Дитя людське») образи головного героя у виконанні Деніела Редкліффа та його друзів Рона та Герміони (Руперт Грінт і Емма Уотсон) стали більш драматичними, при цьому картина не втратила чарівності двох попередніх робіт, знятих Крісом Коламбусом («Сам удома»). «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану» вийшов в 2004 році й посів 184-е місце в рейтингу з 250 кращих фільмів всіх часів за версією одного із найпопулярнішого сайту про кіно IMDb.

Друге місце посіла стрічка франшизи, «Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина II» Девіда Єйтса. На думку критиків, фінал був найскладнішим для екранізації, проте режисерові вдалося предати усі перепетії книги.

На третьому місці - «Гаррі Поттер та напівкровний принц», який також зняв Єйтс.

Останню сходинку посів фільм 2002 року «Гаррі Поттер та таємна кімната». Критики визнали стрічку найбільш затягнутою.

Альфонсо Куарон став відомий завдяки артхаузному роудмуві «І твою маму також». Попри те, що Альфонсо Куарон вважається насамперед представником авторського кіно, в «Гаррі Поттері» він довів, що непогано дає собі раду і з астрономічними бюджетами, і з комп'ютерними чудовиськами. Але навіть у франшизі він зумів не втратити власного почерку. Лише він, наприклад, зміг дозволити собі під час матчу із квідичу кілька довгих хвилин сконцентрувати увагу глядача на парасольці, що літає під проливним дощем.

Позитивним у фільмі є вміння створити казкову атмосферу, блискучу побудова кожного кадру. Вадами - ігнорування деяких сюжетний перипетій і необхідність для глядачів обов'язково прочитати книжку. Інакше деякі моменти фільму можна й не второпати.