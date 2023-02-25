Джоді Фостер зіграє у четвертому сезоні «Справжнього детектива»

Зазвичай ми говоримо про нові проекти, які з’являються на телебаченні та стрімінгових платформах. А що робити з культовими серіалами, на продовження яких ми очікуємо з нетерпінням? Чекати, звісно. А щоб зробити це можна було предметніше, розповідаємо про нові сезони п’яти улюблених шоу, які можна буде побачити уже цього року.

«Справжній детектив», 4 сезон

Телеканал HBO оголосив про прем’єру нового, уже четвертого сезону серіалу «Справжній детектив» (True Detective). Він матиме назву «Нічна країна», а його події розгортатимуться на Алясці.

Точної дати не оголошено, проте відомо, що він вийде до кінця 2023 року. Головні ролі зіграли Джоді Фостер та Калі Рейс. Над новим сезоном працює автор ідеї усього серіалу Нік Піццолатто. Детективи Ліз Денверс (Джоді Фостер, «Мовчання ягнят», «Таксист», «Мавританець») та Еванджелін Наварро (боксерка Калі Рейс) розслідують зникнення шести працівників з дослідницької станції на Алясці. Сезон знімали в Ісландії, його бюджет – 60 млн доларів. Нагадаємо, перший сезон вийшов у 2014 році, третій сезон – у 2019.

«Венздей», 2 сезон

Дата прем’єри цього серіалу Wednesday також не відома, але те, що продовження неодмінно буде стало очевидним відразу після того, як «Венздей» став однією із головних подій минулого року. Продюсери швидко анонсували 2 сезон, який покаже стрімінговий сервіс Netflix.

Центральною темою сезону мають стати стосунки головної героїні з родиною Адамсів. Особливо сценаристів цікавить лінія взаємин Мортіші та Венздей. Аддамси.Щодо детективної лінії, то шоуранери наразі про неї мовчать. Але вона буде.

«Гра в кальмара», 2 сезон

Ще одне шоу, яке вмить стало культовим також продовжать у 2023 році. Перший сезон побив всі рекорди за кількістю переглядів (його подивилися понад 140 мільйонів людей) та став одним із найпопулярніших проектів в історії Netflix. Який, звісно, уже оприлюднив тизер другого сезону.

Відомо, що режисер та продюсер Хван Дон Хек залишиться на своєму місці. Також ми побачимо головного героя, про що прозоро натякає фінал першого сезону. Окрім цього глядачів познайомлять із хлопцем Йонг-Хі, ляльки з першого сезону. Також може повернутись чоловік, який запрошував учасників у гру.

«Бріджертони», 3 сезон

Так виглядає, що найменше чекати на продовження третього сезону «Бріджертонів» (Bridgerton), одного з найпопулярніших серіалів Netflix.

Обіцяють, що сезон буде присвячено роману Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. За романом Джулії Квінн (саме на серії її романів і оснований серіал) «Роман з містером Бріджертоном» Колін повертається зі подорожі та бачить Пенелопу в новому світлі. Проте їх стосункам заважають таємниці, які вони приховують одне від одного. Ніколя Кохлан (Пенелопа) та Люк Ньютон (Колін) знову зіграють своїх персонажів.

Очікується, що серіал «Бріджертони» триватиме вісім сезонів. І ще одна хороша новина для шанувальників шляхетної родини: також у 2023 році очікується вихід приквелу «Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів».

«Корона», 6 сезон

Мег Белламі зіграє Кейт МіддлтонМег Белламі зіграє Кейт Міддлтон

Серіал The Crown довго та докладно розповідає нам історію королівської родини Великої Британії. Шостий сезон має стати останнім. Нам покажуть королівську родину у 90-х та на початку нульових та розкажуть про загибель принцеси Діани.

Актори 5-го сезону знову зіграють своїх героїв, на роль принца Вільяма запросили Руфуса Кампа (Вільям у 15 років) та Ед Маквей. Мег Белламі зіграє Кейт Міддлтон. Вийде новий сезон традиційно на платформі Netflix скоріше за все у листопаді 2023 року (але це не точно).