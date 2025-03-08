Паапа Ессієду отримав роль професора Северуса Снейпа

Відомий британський актор та зірка серіалу «Я можу тебе знищити» Паапа Ессієду отримав роль професора Северуса Снейпа в майбутньому серіалі про Гаррі Поттера, пише видання Deadline.

Таким чином уже відомі імена виконавціх двох головних героїв довгоочікуваного проєкту. Проте канал НВО відкриває карти дуже поступово, і досі невідомо, хто ж зіграє трьох головних героїв.

Нагадаємо, у серії фільмів про юного чарівника роль Снейпа зіграв Алан Рікман. У 2016 році він помер.

Про те, що роль професора зілляваріння зіграє 34-річний Ессієду ширились уже давно, проте тільки зараз їх офіційно підтвердили.

Нагадаємо, Северус Снейп – один із найскладніших персонажів. Голова Слізерина був одночасно членом Ордена Фенікса та Смертежером. Його подвійне життя відіграло надзвичайно важливу роль в обох Війнах Чарівників проти Волдеморта. Закоханий у лілі Еванс (потім Лілі Поттер) він був частою жертвою знущань Джеймса Поттера та Сіріуса Блейка. Своє відношення до Джеймса він переніс на його сина Гаррі.

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Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Прем'єра першого сезону запланована на 2026 рік.

Паапа Ессієда почав свою акторську кар'єру у театрі. Він грав у виставах «Гамлет» та «Король Лір». У кіно він дебютував у «Вбивствм у Східному експресі», потім грав у стрічці «Люди» та серіалах «Банди Лондона», «Я можу тебе знищити». За останні й актора було номіновано на премію «Еммі» та премію Британської телевізійної академії.