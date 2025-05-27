Зліва на право Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін та Аластер Стаут

Телеканал Max та стрімінгова платформа HBO оприлюднили імена акторів, які виконають головні ролі в серіалі про Гаррі Поттера. Йдеться про персонажів самого Гаррі Поттера, Герміони Грейнджер та Рона Візлі. Про це телеканал повідомив 27 травня.

Зазначається, що Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Гермінону Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Візлі – Аластер Стаут. У серії фільмів про Гаррі Поттера, які вийшли у 2001-2011 роках, головні ролі виконали Деніал Редкліф, Емма Вотсон та Руперт Грін відповідно.

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Раніше творці серіалу про Гаррі Поттера розкрили частину акторського складу проєкту, серед них – Альбус Дамблдор, Мінерва Макґонеґел, Арґус Філч, професор Квірел, Северус Снейп та Гегрід.

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Зля зйомок фільму компанія Warner Bros. вирішила побудувати повнофункціональне мінімісто у студії Leavesden Studios у Хартфордширі вартістю 1,2 млрд доларів.

Прем'єра першого сезону запланована на 2026 рік. Очікується, що серіал дебютує на телеканалі Max і стрімінговому сервісі HBO та Warner Bros Discovery.