За романом, Гаррі Поттер жив у містечку Літтл-Уінгінг

Для зйомок фільму про Гаррі Поттера компанія Warner Bros. вирішила побудувати повнофункціональне мінімісто у студії Leavesden Studios у Хартфордширі.

За даними Collider, будівництво мініміста коштуватиме 1,25 млрд доларів та включатиме самі декорації, дороги (включно з оновленою Privet Drive), багатоповерхові парковки, допоміжні споруди для обладнання та персоналу, спеціальні приміщення для тварин, медичний центр, а також школу для молодих акторів.

Джерело газети The Sun заявило, що побудоване мінімісто працюватиме як невеликий мегаполіс, який не тільки стане фоном для кіно, а й буде обладнаний усім необхідним для величезного акторського складу та знімальної групи проєкту.

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Раніше творці серіалу про Гаррі Поттера розкрили частину акторського складу проєкту, однак, хто зіграє головні ролі дітей-магів, поки що не відомо.

Що відомо про серіал

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Прем'єра першого сезону запланована на 2026 рік. Очікується, що серіал дебютує на телеканалі Max і стрімінговому сервісі HBO та Warner Bros Discovery.

Додамо, що впродовж 2001-2011 років вийшли вісім повнометражних фільмів за книгами про Гаррі Поттера. Автори серіалу обіцяють, що у франшизі героям історії вдасться приділити більше уваги, адже час фільму значно обмежував ці можливості.