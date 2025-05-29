Фільм визнали одним із найкращих у 2025 році

На стрічку «Новокаїн» дуже чекали, вона була у списку найочікуваніших прем’єр, бо це кіно має досить цікавий сюжет. Критики та глядачі дали йому високі оцінки й вже назвали одним із найкращих фільмів 2025 року, а також одним із найкращих у своєму жанрі. Фільм «Новокаїн» можна переглянути без реклами онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Про що фільм «Новокаїн»

Нейтан Кейн працює у банку. Веде тихе усамітнене життя. Проте коли грабіжники беруть у заручники дівчину, яка йому дуже подобається, він вирішує її врятувати.

Ні, Кейн – не коп у відставці й не секретний агент, у нього немає купи зброї. Він просто не відчуває болю, і це стає його особистою суперсилою.

Олія, що кипить, розпечені пательні, ніж у руці, булава у спині – герой має подолати все, щоб врятувати дівчину. Та чи зможе він? Адже те, що Кейн не відчуває болю, не означає, що він невразливий. Для того, аби дізнатися, на що Нейтан здатний заради кохання, варто подивитися фільм «Новокаїн» на SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

Головну роль у фільмі виконав Джек Квейд – актор, відомий за серіалом «Хлопаки» та трилером «Компаньйон». Режисери «Новокаїну» бачили його гру і відзначили його легкість, енергійність та комедійний талант. Тому він був для них ідеальним кандидатом. Критики та глядачі теж оцінили акторську майстерність Квейда.

Відкриттям фільму може стати син Джека Ніколсона – Рей Ніколсон, усмішку якого ми усі запам’ятали після фільму «Усміхайся 2». Актор Джек Квейд в інтерв’ю зізнався, що його вражала здатність Рея бути дуже милим і вмить вмикати психопата на майданчику.

Джек Квейд в одному з інтерв’ю згадав, як під час знімання «Голодних ігор» його просили «продати біль» – відіграти так, щоб глядач в це повірив. Акторську гру у цій стрічці він порівняв із роботою видатних акторів німого кіно: «Як Бастер Кітон і Гарольд Ллойд, стиль яких полягав у тому, що, попри всі божевільні речі, що відбувалися навколо них і з ними, від них не було жодної реакції на це».

Щоб усі поранення виглядали природно, команда створила на 3D-принтері модель актора, на якій тестувала «кривавий макіяж».

У назві закладений подвійний сенс: це не лише анестезія, знеболювання, а оновлення. Бо Novo означає новий, а Сaine – це прізвище головного героя. Тобто це фільм про оновлення героя, адже він починає заради кохання виробляти таке… Тут будемо без спойлерів. У деяких країнах стрічка трішки змінила назву, наприклад, Mr. No Pain у Німеччині чи Novocaine No Pain в Австралії.

Фільм очолив прем’єрний бокс-офіс. Нічого дивного, якщо взяти до уваги певні креативні штуки в рекламі. У рамках промокампанії Джек Квейд з’явився на грі Los Angeles Clippers і Sacramento Kings. Спочатку актор був лише з пов’язкою на руці, але згодом він виглядав все більш побитим. І коли вийшов на майданчик, його обличчя покривали синці, на шиї був комір, що фіксує, а на голові – пов’язка. Гарний приклад креативної реклами.

То на що здатен Нейтан Кейн? Що зможе витримати його тіло, на які неймовірні випробування він піде, щоб врятувати дівчину? Та головне питання – що там з дівчиною? Тож дивимося фільм «Новокаїн» без реклами українською на зручному пристрої зі SWEET.TV.