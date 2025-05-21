«Minecraft: Фільм» можна подивитися на SWEET.TV

«Minecraft: Фільм» – одна з найпопулярніших кінострічок 2025 року. Вона стала натхненням для ТікТок-мемів та подарувала світові найкоротший хіт. Подивитися «Minecraft: Фільм» без реклами онлайн і офлайн можна на SWEET.TV.

Важко уявити це кіно без Джека Блека, проте він мав лише озвучити свиню. Але через страйки та проблеми із графіком у вже затвердженого актора він став головним героєм фільму. То чи на краще це? Нумо дивитися.

Про що «Minecraft: Фільм»

Стів мав мрію стати шахтарем. І він її не просто здійснює, а знаходить чарівні кристали, які відкривають шлях до кубічного світу, де він і залишається.

Одного разу він потрапляє до пекельного виміру, яким править зла чаклунка Малґоша. Щоб вона не відібрала кристали, Стів пересилає їх до нашої реальності.

Через деякий час четверо людей із Землі завдяки їм потрапляють у світ Minecraft. І щоб повернутися, вони мають не лише пройти ігрові випробування, а й врятувати цей та свій світ від зазіхань зла. Подивитися «Minecraft: Фільм» можна на ТВ, смартфоні, ПК зі SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

Видання The Guardian у 2019 році поставило гру Minecraft № 1 в переліку 50 найкращих відеоігор XXI століття.

Фільм вийшов у рік «повного квадрата». 2025 – це квадрат числа 45. Квадрат для 44 був у 1936 році. А наступний «квадрат» буде у 2116. Оце символічно!

Джек Блек мав з'явитися лише в епізодичній ролі, а Стіва повинен був зіграти Метт Беррі, відомий за роллю Ласло Крейвенсворта у вампірській комедії «Чим ми займаємося в тінях». Проте через зайнятість у зніманні нового сезону Беррі покинув каст Minecraft.

Пісня Steve's Lava Chicken стала найкоротшим хітом, що потрапив до ТОП-40 британського чарту і Billboard Hot 100. Пісня триває 34 секунди. Попередній хіт – Beautiful Trip від Kid Cudi – мав 37 секунд.

За підсумками першого вікенду показів «Minecraft: Фільм» випередив «Братів Супер Маріо в кіно». Збори склали $301 млн, що зробило його найуспішнішим фільмом вікенду на основі відеогри.

Загалом фільм зібрав у світовому прокаті $910,8 млн при бюджеті $150 млн.

4 вересня 2024 року було випущено перший тизер-трейлер фільму під композицію Magical Mystery Tour групи The Beatles. Реакція на тизер стала «суперечливою» або «загалом негативною».

Але найцікавіше – це тренд «Курячий жокей» та інші, які перетворили покази фільму на справжнє божевілля. Глядачі кидалися поп-корном, приносили на сеанси живих курей. У деяких кінотеатрах глядачі кидали туалетний папір, таблички, смітники для 3D-окулярів і навіть мішки з борошном під час показу цієї сцени. Кінотеатри по-різному реагували на це: були й таблички з написами, наприклад, «Прибережіть драму для екрану. Гучна або деструктивна поведінка призведе до того, що вас попросять піти. А ніхто не хоче пропустити фінал», і спеціальні покази для особливо відчайдушних фанатів (але з проханням не влаштовувати безлад). А на одному з сеансів з’явився сам Джек Блек і попросив глядачів поводитися чемно.

З фільмом пов’язаний і скандал. У стрічці мала з’явитися зірка YouTube Valkyrae. Проте її епізод був виключений із фінальної версії. Багато хто пов’язує це з тим, що вона розкритикувала поведінку Джейсона Момоа на знімальному майданчику. За її словами, актор був злий, роздратований, кричав на команду: «Це найгірша знаменитість, яку я бачила».

З фільмом пов’язана й зворушлива історія. Її герой – Кевін Лобелло, який мав смертельний діагноз – рак мозку. Його мрією було подивитися фільм про Minecraft. Тому йому влаштували спеціальний показ за місяць до прем’єри. Хлопчик помер через 11 днів після цього сеансу.

Ще «подарунком» для фанатів став Геробрін. Легендарний таємничий персонаж, який спостерігає за гравцями й характерною особливістю якого є порожні очі. Річ у тому, що у фільмі у Стіва очі стають білими. Натяк на Геробріна? Проте творці це заперечують – це сталося через брак комп’ютерної графіки. Але чи не це підтвердження того, що містичний Геробрін дійсно існує?

Ще фільм вшанував Technoblade, відому в спільноті Minecraft особистість – він помер від раку у червні 2022 року. Тож якщо побачите у фільмі свиню в короні, то це воно, адже це була іконка Technoblade в YouTube.

Також у фільмі уважні фанати гри побачать багато відсилань: тотем безсмертя, скрині з лутом, секретні ходи, корисні предмети. Проте герої у фільмі нічого про це не знають, тому просто проходять повз предмети, за які фани готові боротися.

Вмикайте «Minecraft: Фільм» вже зараз без реклами на телевізорі, смартфоні, комп’ютері. Готуйте смаколики, але поводьтеся, будь ласка, чемно, бо всі ми хочемо знати, чим закінчиться ця історія. А як вона закінчиться, вмикайте іншу на SWEET.TV. На платформі є 10000+ фільмів, круті серіали, неймовірні мультфільми та дуже класні канали, тож гарних історій вистачить 24/7. Гарного перегляду.