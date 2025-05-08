«Носферату» на SWEET.TV

Цей фільм отримав 4 номінації на «Оскар». Стрічка стала популярною у світі завдяки історії, яку розказали на екрані Лілі-Роуз Депп, Білл Скашгорд, Ніколас Голт, Віллем Дефо та ін. «Носферату» можна переглянути онлайн та офлайн на SWEET.TV.

Мартін Скорсезе був у захваті від фільму, хоча він нечасто дає схвальні відгуки сучасному кіно: «Це неймовірно. Усе, що робить цей хлопець, неймовірно. Після перегляду людина ще довго залишається в його світі. Немов усе ще блукає Трансильванією... Він справді особливий…».

Для довідки, режисер фільму Роберт Ніл Еґґерс є також творцем таких трилерів, як «Відьма», «Маяк» і «Варяг». Режисер Девід Лоурі («Легенда про Зеленого лицаря», «Дракон Піта») назвав «Носферату» улюбленим фільмом 2024 року. Подивитися «Носферату» на ТВ, смартфоні, комп’ютері можна зі SWEET.TV.

Про що фільм «Носферату»

Багато років тому Еллен поклялася бути вірною таємничій істоті. Проте зараз вона у шлюбі з рієлтором Томасом Гаттером, з яким живе у Німеччині.

Але щасливе життя змінюється, коли Томас приймає пропозицію щодо продажу будинку у Вісборзі ексцентричному самітнику графу Орлоку. Еллен проти того, щоб чоловік брав участь у цій угоді, і навіть розповідає свій жахливий сон, але Томас все-таки пристає на пропозицію.

Згодом він дізнається, що його клієнт – справжній вампір. У той час як Томас рятується від Орлока, Еллен бачить його уві сні та пророкує його прихід та смерті. То чим закінчиться ця темна історія? Саме час увімкнути фільм «Носферату» на SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

Візуальний стиль «Носферату» натхненний похмурим і атмосферним супергеройським блокбастером Тіма Бертона «Бетмен повертається». «Я увімкнув «Бетмен повертається», і його сніжна, готична естетика виявилася напрочуд близькою до того, що ми створювали в нашому фільмі», – поділився режисер Роберт Еггерс.

Сніг у фільмі не згенерований комп'ютером. Режисер Роберт Еґґерс використав техніку 1940-х років, коли заморожені картопляні пластівці подрібнюються і перетворюються на частинки, схожі на сніг.

Білл Скашгорд розповів, що спочатку на роль графа Орлока в «Носферату» розглядався Мадс Міккельсен.

Білл Скашгорд працював з музичним тренером оперних співаків, щоб знизити свій голос на октаву, аби зробити голос графа Орлока максимально глибоким.

Актор зізнався, що радів, коли знімання фільму закінчилися: «Я більше ніколи не хочу грати щось настільки зле. Це дійсно вплинуло на мене. Орлок – окультний чаклун, і це вплинуло на мене, коли я намагався увійти в цю сферу».

Ніколас Голт забрав сувенір зі знімання – протез пеніса, який використовував Білл Скашгорд у ролі графа Орлока: «Я повісив його вдома в рамці».

Глядачі зазначили схожість героїні Лілі-Роуз Депп та Емілі з мультфільму «Труп нареченої», в якому був залучений її батько Джонні Депп.

Це другий ремейк однойменного фільму 1922 року, який є «несанкціонованою та неофіційною» адаптацією роману Брема Стокера «Дракула» 1897 року.

«Носферату» показав найкращий старт за всю кар'єру режисера Роберта Еггерса.

«Носферату» увірвався на екрани США і за п'ять днів прокату заробив $40,3 млн. Це другий старт серед горорів із рейтингом R у 2024 році. Перше місце тримав «Ромул» із $42 млн, але варто зважати на те, що то була частина великої та відомої франшизи.

Слово «Носферату» має невизначене походження. Вважається, що Брем Стокер вперше дізнався про нього зі статті Емілі Жерар 1885 року про трансильванські забобони, а до цього воно було у німецькій статті про вампірів 1865 року Вільгельма Шмідта. Обидва джерела стверджували, що слово походить з румунської, що означає «вампір» або «нежить», хоча це не так. Але воно може походити від грецького nosphorus, що означає «переносник чуми», що корелює з історією.

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