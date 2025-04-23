«Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» вже доступна на SWEET.TV

Фільм «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» побив рекорд у Великій Британії за касовими зборами для романтичних комедій, який до цього належав… «Бріджит Джонс: Межі розумного». Переглянути останню главу романтичних пригод неперевершеної жінки можна на SWEET.TV.

«Гіркувато-солодка комедія про нову історію з блискучою грою Рене Зеллвеґер. «Закохана у хлопця» гідно закриває щоденник Бріджит Джонс», – такий висновок зробили експерти Rotten Tomatoes. 24 роки після виходу першого фільму і майже через 30 років після виходу книги – ця франшиза стала свідком побачень не одного покоління. Тож можна увімкнути фільм «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» онлайн і офлайн на SWEET.TV і насолоджуватися переглядом.

Про що фільм «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця»

Бріджит стала вдовою і дуже важко переживає цю втрату. Щоб прийти до тями, вона вирішує повернутися до роботи та побачень. Жінка влаштовується продюсером шоу та йде на побачення з парубком, що молодший за неї.

До того ж в її житті знову з’являється Деніел, для якого вона є єдиною близькою людиною. То з ким залишиться Бріджит? Чи в її серці вже немає місця для нового кохання? «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» доступний для перегляду без реклами на SWEET.TV.

Цікаві факти про кіно

Це перший фільм франшизи, знятий чоловіком. Режисером став Майкл Морріс. Тож цікаво переглянути цю кінострічку, аби зрозуміти, чи відрізняється чоловічий погляд на цю історію від жіночого.

Фільм має багато пасхалок до передніх стрічок. Наприклад, «дуже прозорий» топ, у який Бріджит думає вбратися на перше побачення, – це той топ, який вона одягла в офіс у фільмі «Щоденник Бріджит Джонс» (2001), щоб звабити Деніела.

Ще один момент-пасхалка – це коли Рокстер виходить з басейну і знімає мокру сорочку. Це пряме відсилання до знаменитої сцени Коліна Ферта в ролі Дарсі у фільмі «Гордість і упередження» (1995). Адже герой Ферта в «Щоденнику» заснований на герої саме цього роману.

А ще у цьому фільмі до ролі Магди повернулася акторка Елер Скіннер. Цікаво, що вона зіграла цю героїню у першому фільмі, а потім її замінила Джессіка Гайнс.

Це перший повнометражний фільм Рене Зеллвегер після «Джуді» (2019), перерви у шість років.

Кастинг Рене Зеллвегер на роль Бріджит Джонс спочатку викликав чимало суперечок: багато шанувальників книг були обурені тим, що британську Бріджит мала зіграти американська акторка. Однак про це одразу забули, коли побачили гру Зеллвегер. Вона отримала багато схвальних відгуків і номінацію на премію «Оскар».

Щоб підготуватися до ролі у першому фільмі, акторка погладшала на 25 фунтів, а потім місяць пропрацювала в британській видавничій компанії. І її ніхто не впізнав. Цікаво, що Рене Зеллвегер також тримала на столі фотографію свого тодішнього хлопця Джима Керрі. Її колеги вважали це дивним, але ніколи не згадували про це, не бажаючи бентежити її.

Рене Зеллвегер на момент зйомок у першому фільмі було 32 роки, як і Бріджит. У четвертому акторці 55 років.

Три фільми про Бріджит Джонс стали першою кінотрилогією, знятою виключно жінками-режисерами, і першою романтичною комедійною трилогією нового тисячоліття.

Це вже 15-й фільм за участю Коліна Ферта, який посів перше місце у британському прокаті. Тут можна пригадати жарт Г’ю Гранта, який під час туру «Єретика» на питання про його ідеальне щастя відповів: «Випиваю пінту London Pride, жую Twiglets і читаю про те, як Колін Ферт зазнав невдачі в прокаті й у критиків. Моя дружина люб'язно погодилася підкрастися до мене ззаду і вистрілити мені в потилицю». Тож на цій оптимістичній ноті пропонуємо увімкнути фільм «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» на SWEET.TV. Гарного перегляду.