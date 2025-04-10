«Мікі-7» претендує на нагороди

«Мікі-17» – один із найбільш очікуваних науково-фантастичних фільмів 2025 року, який зняв оскароносний режисер ПонДжун-хо («Паразити»).

Картина заснована на романі Едварда Ештона «Мікі-7» і вважається серйозним претендентом на кінематографічні нагороди завдяки амбітному сюжету та зірковому складу. Подивитись фільм «Мікі-17» можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Головна зірка – Роберт Паттінсон

Рейтинг фільму «Мікі-17» на RottenTomatoes – 78%: ««Мікі 17» демонструє, що Пон Джун-хо повертається до своєї жартівливої наукової фантастики з виснажливою соціальною критикою в основі, і доводячи, що ніколи не буває забагато Роберта Паттінсона».

Про що фільм

Головний герой, Мікі, і його друг, щоб втекти від кредиторів, вирушають в міжпланетну експедицію. І якщо друг стає пілотом, то Мікі – «витратним матеріалом».

Він випробовує на собі усі небезпечні місії – гине, здобувши ціні знання, а після кожної загибелі його тіло відновлюють, а пам’ять перезаписують у новий клон. Проте одного разу він дізнається, що його заміна вже створена, і обидві версії тепер існують одночасно. Але політика компанії така: що жити може лише один. То чим закінчиться ця історія, який Мікі виживе? Переглянути фільм «Мікі-17» онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Цікаві факти про фільм

Роберт Паттінсон назвав сценарій «найкращим з усього, що він читав».

При зніманні деяких ключових сцен Паттінсон не знав, якого саме Мікі він грає, аж до початку фільмування. Цей метод мав допомогти передати розгубленість та екзистенційний страх клона.

Назва планети походить від Ніфльгейму, одного з 9 світів у скандинавській міфології. Дослівно означає «туманний світ». Це холодне та темне місце, вкрите вічним туманом та льодовиками.

Кажуть, що персонаж Марка Руффало був натхненний Дональдом Трампом, аж до його фанатичних прихильників у червоних шапочках. Режисер Пон Джун-хо під час заходу в Британському кіноінституті розповів, що антагоніст у виконанні Руффало має «ледь помітний помаранчевий відтінок шкіри» і його поведінка нагадує реальні події 2024 року. На питання, чи це відповідь на критику його оскароносного фільму, режисер сказав, що він «не настільки дріб’язковий».

Це змусило самого актора жартувати про те, чи не були вони «оракулами, які передбачили майбутнє» під час знімання у 2022 році. Втім, у іншому інтерв’ю режисер заперечив, що персонаж безпосередньо базується на Трампі. Річ у тому, що після оголошення переможців «Оскара», Трамп заявив про фільм «Паразити»:

«Що це взагалі було? У нас і так достатньо проблем із Південною Кореєю у сфері торгівлі, а тепер ще й даємо їм найкращий фільм року?». Також він додав: «Чи можемо ми повернути «Віднесених вітром», будь ласка? Чи «Бульвар Сансет»? У нас стільки чудових фільмів...»

В одному з інтерв’ю Паттінсон каже, що роль Мікі, який випадає з «друкарської машини», грає каскадер: «насправді це досить складно – перекинутися на голову». А ще викликом було грати непритомного, коли сталеві ролики проходилися по його сідницях.

Кажуть, один із персонажів натхненний Трампом

Ще зі зніманням пов’язаний кумедний факт. Актор другого плану мав дуже цікаве завдання: йому сказали: «Гаразд, ми хочемо зробити великий план, де ти вставляєш трубку в дупу Роба». Хлопець виглядав так, ніби йому було дуже незручно це робити. Але Паттінсон сказав: «Все гаразд, чувак, просто запхай її туди».

«Це був справжній досвід формування характеру», – сказав актор.

Режисер Пон Джун-хо зазначив, що концепція «друку людей» у фільмі символізує сучасну проблему знеособлення працівників. Він навів приклад, коли небезпечні роботи призводять до загибелі людей, але їх просто замінюють іншими, і система залишається незмінною.

Це цікавий, непересічний фільм про пошуки себе, про кризу людини в собі, про рішучість та про сміливість взяти життя у свої руки. Ввімкнути фільм «Мікі-17» можна на SWEET.TV.