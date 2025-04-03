«Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» на SWEET.TV

8 номінацій на «Оскар», у тому числі за найкращий фільм, нагорода за найкращу чоловічу роль для Тімоті Шаламе від Гільдії акторів (і не тільки) та премія AFI (AmericanFilmInstitute). Один з найочікуваніших фільмів 2024 року – «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» на SWEET.TV.

Щоб повністю перетворитися на Боба Ділана, Тімоті Шаламе вчився грати на гітарі та губній гармоніці. До того ж актор передивився архівні виступи Ділана, щоб відтворити манеру його гри. А над його співочою майстерністю працювала та сама команда вокальних тренерів, що була залучена у фільмі «Елвіс» з Остіном Батлером. Переглянути фільм «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» на SWEET.TV.

Про що фільм «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»

19-річний хлопець Боб Ділан приїжджає до Нью-Йорка, щоб зустрітися зі своїм кумиром Вуді Гатрі, який помирає у лікарні від хвороби. Він грає пісню, яку спеціально написав для нього. Хлопець вражає своїм талантом і Гатрі, і його друга – Піта Сіґера, який стає першим провідником Ділана у світ музики. Хлопець поступово завойовує фолк-сцени та записує диск каверів, який не стає популярним. Нові знайомства, політична обстановка та прагнення підштовхують Боба Ділана віднайти свій власний шлях у світі музики.

Цікаві факти про стрічку

Тімоті Шаламе, Едвард Нортон, Моніка Барбаро та Бойд Голбрук виконали всі пісні у фільмі самостійно.

За словами продюсера Фреда Бергера, Шаламе у фільмі сам заспівав пісні Ділана, а також грав на гітарі та губній гармошці. Всі виступи були записані наживо під час знімання.

Музична команда мала доступ до майже 16 годин невиданих записів Ділана і старих записів ColumbiaRecords. Вони також співпрацювали з компанією Gibson, яка позичила їм архівні гітари і деякі виготовила на замовлення, у тому числі дві J-50.

Тімоті Шаламе зізнався, що готувався до ролі з 2019 року і витратив 5 років на те, щоб навчитися грати на губній гармошці.

Пісні Боба Ділана «Like a RollingStone» та «GirlfromtheNorthCountry» у виконанні Тімоті Шаламе та Моніки Барбаро з'явилися на Spotify у грудні 2024.

Едвард Нортон був першим актором, який набрався сміливості і звернувся до Джоан Баез за порадою, цікавлячись, яким був справжній Піт Сіґер і її дружбою з ним. Потім він передав Моніці Барбаро, що Баез готова поговорити з нею.

Планувалося, що роль Піта Сіґера зіграє Бенедикт Камбербетч – про це повідомляли у травні 2023 року. Проте актор покинув каст через завантажений графік.

Стрічка отримала 8 номінацій на «Оскар»

Прообразом Сільві Руссо у фільмі стала Сьюзі Ротоло, дівчина Боба Ділана того часу. Газета NewYorkTimes писала, що Ділан попросив режисера Джеймса Менголда не використовувати у фільмі справжнє ім'я пані Ротоло. Менголд заявив, що «Боб сказав мені, що вона не є публічною особою».

Тімоті Шаламе приїхав на лондонську прем’єру фільму на велосипеді. І отримав штраф у розмірі 73 долари за неправильне паркування.

Бобу Ділану на початку фільму було 19 років, Тімоті Шаламе на знімання фільму – 28 років.

Завдяки цьому фільму та кіно «Дюна: Частина друга» (2024) Тімоті Шаламе став першим актором, який зіграв головну роль у кількох фільмах, номінованих на премію «Оскар» в одному році, після БредаПітта у 2011 році за фільми «Людина, яка змінила все» (2011) та «Дерево життя» (2011).

Біографічні драми музикантів – популярний жанр, адже розповідає історію зірок, про яку мало хто знає. Тож вмикай фільм «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» на SWEET.TV.